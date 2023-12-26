Wednesday, 27 December 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريادة سعودية تتجلى في تعزيز حقوق الإنسان دوليا

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بوضوح تام، كشفت المملكة واقعها المتعلق بحقوق الإنسان، وقدمت تقريرها الدوري الأول مع انطلاق أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 25 - 26 من الشهر الجاري، مؤكدة التزامها الكامل بالمبادئ الاسترشادية لكتابة التقارير المعتمدة في اللجنة وبالنهج التشاركي لإعداده، وأوضحت مدى التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا المجال، ومساهماتها الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك، بما يشمل المجال الحقوقي.
بدءا ينبغي الإشادة بلجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية التي بادرت ببذل جهود مشهودة لغرس المفاهيم الأساسية لهذه الحقوق في المجتمعات العربية. ومن واقع تشرفي برئاسة اللجنة في وقت سابق فقد كنت شاهدا على ما قامت به من جهد وأعمال كبيرة للدول المصادقة على الميثاق عبر دراسة حالة حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وإصدار توصياتها على ضوء ذلك، متضمنةً أوجه القصور التي لاحظتها، والمطالبة بتعديلها.
جاء التقرير السعودي – من واقع تعليقات أعضاء اللجنة – شاملا ووافيا واحتوى على رصد دقيق للتطورات التي شهدتها السعودية، والتدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد أعرب رئيس اللجنة وأعضاؤها عن تقديرهم الكبير للتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ التوصيات التي كانت على التقرير السابق وإشادتهم بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من جدية كبيرة في التوجه نحو ترسيخ هذه الحقوق التي تتعزز يوماً بعد يوم وباتت جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع، وهو ما يؤكد تجاوبها وجديتها الكاملة. كما كان لمشاركة منظمات المجتمع المدني السعودي في هذه الدورة وتخصيص جلسة استماع لها مع اللجنة العربية الأثر الإيجابي الكبير الذي يعكس التشاركية بين الحكومة والقطاع غير الربحي أو ما يسمى بالمجتمع المدني.
هذه الإشادات الواسعة لم تأت من فراغ ولم تكن مجاملة، فمثل هذه الاجتماعات لا مجال فيها للمجاملات، لكن بنظرة سريعة لتطور منظومة حقوق الإنسان في السعودية يتضح بجلاء حجم الجهد المبذول خلال السنوات الماضية، والدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة حقوق الإنسان من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - اللذين أوليا اهتماما كبيرا لتطوير وإرساء وحماية هذه الحقوق، وهو ما منح المملكة مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وحصلت بموجبها على إشادة وتقدير الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
أولى مظاهر هذا الاهتمام تتجلى في استكمال المنظومة التشريعية التي يقف خلفها سمو ولي العهد بصورة شخصية والتي أثمرت عن إقرار العديد من القوانين والأنظمة حتى تفي المملكة بمتطلبات توقيعها على العديد من العهود والمواثيق الدولية.
كما جاءت تلك النهضة التشريعية غير المسبوقة استجابة لتوجه المجتمع ورغبته في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز تنافسية المملكة عربياً وإقليمياً وعالمياً. لذلك أصبح صون الإنسان وكرامته وحفظ حقوقه في مقدمة الأولويات الوطنية، فكانت النتيجة الطبيعية هذا النجاح الكبير، لتقدم السعودية تجربة وطنية متكاملة تتسم بالشفافية، ويحكمها إطار مؤسسي قوي.
وتتفرد الرؤية السعودية لحقوق الإنسان بشموليتها، حيث تحرص السلطات على رفع مستوى معيشة المواطنين وتمكينهم من العيش بكرامة وتهيئة وسائل الراحة لهم، وتوفير التعليم والعلاج مجانا، وإتاحة فرص العمل للجميع وضمان الحماية من التمييز بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، والتي تحظر التمييز في سوق العمل.
وتتضمن هذه الإستراتيجية الواضحة برامج طويلة وقصيرة الأجل لتحقيق التحسين النوعي والكمي في مجال التنمية بما فيها ترقية وسائل المعيشة بشكل ملحوظ، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العديد من المجالات ذات الصلة بالتمتع بالحق في التنمية.
كما تحرص المملكة على رفع مقدرات الشباب وزيادة مهاراتهم وكفاءاتهم لتمكينهم من الحصول على فرص العمل، وفي هذا الصدد تبذل السلطات المعنية جهودا متواصلة للقضاء على الأمية بنسبة بلغت خلال السنوات الماضية 99.5 %بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما.
وخلال السنوات الماضية صادقت المملكة على المواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل والمتعلق بتجريم بيع الأطفال واستغلالهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهذا يعني أنها منخرطة بشكل جَدّي في المنظومة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، وكانت إحدى الدول التي أسهمت بشكل عملي في وضعها.
ولأجل إعادة التوازن للمجتمع فقد أولت الدولة اهتماما خاصا بالمرأة، وقطعت شوطا كبيرا في تمكينها ومنحها الوضع الذي تستحقه، وزيادة نسبة مشاركتها في تحقيق الدخل القومي، فمنعت التمييز السالب ضدها، وقضت بتمكينها للانطلاق في مجال العمل التجاري، والسماح لها بقيادة السيارة كحق أصيل، وهي القرارات التي قوبلت بكثير من الترحاب والتأييد، داخل المملكة وخارجها، وكان لها تأثير إيجابي كبير في تحفيز المرأة السعودية ودفعها للمساهمة في بناء وطنها وتطوره.
وقطعاً فإن هذه الجهود ليست نهاية المطاف وغاية المراد لكنها خطوات واسعة في طريق لا زال طويلا لأن طموحاتنا لا يحدها حدود ولا سقف لها، لكننا سنواصل السير في المنهج ذاته الذي اخترناه لأنفسنا بمحض إرادتنا، وسنحقق ما نريده ونهدف له، وسنرتب أولوياتنا وفق احتياجاتنا دون الخضوع لأي إملاءات أو تدخلات خارجية، لأن هذه الحقوق التي يتشدق بها البعض في الوقت الراهن ظلت على الدوام مكونا رئيسيا من هويتنا الدينية وتقاليدنا الاجتماعية، نمارسها ونحرص عليها بعفوية لأنها جزء من طبيعتنا وقناعاتنا.

MENAFN26122023000089011017ID1107659923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث