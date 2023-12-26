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معهد التطوير المهني التعليمي ينظم ندوة عن اكتشاف الموهوبين

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يُنظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في التاسعة من صباح الأربعاء ندوة بعنوان (دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين ورعايتهم) عبر برنامج ((تيمز Teams)). وتهدف الندوة إلى تحديد وسائل المعلمين في التعرف على الطلاب الموهوبين داخل الصف. والتأكيد على أهمية مشاركة المعلمين في عملية التشخيص الدقيق للحاجات المتنوعة للطلاب الموهوبين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين وذوي الاختصاص العلمي وصناع القرار التربوي.
وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر الحربي أن تعليم الطلاب الموهوبين يرتبط كثيرًا بالإسهامات المختلفة التي يقدمها المعلمون الناجحون الذين يتسمون بخصائص وكفايات المعلم المتميز، ومن ذلك التعرف الفاعل على خصائص الطلاب الموهوبين، ووعيهم للمخزون الواسع لهؤلاء الطلاب، ومن ثم المساهمة في إعداد أنشطة تعلم متنوعة تجذب هؤلاء المبدعين، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم.

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