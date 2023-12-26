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الحمى الحادة تفوق كورونا

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت الحمى الحادة قائمة الأعراض المرضية في قائمة نظام الإنذار الصحي المبكر بالمملكة لعام 2022، وذلك بنحو 18516 حالة، تلتها نزلات البرد بأكثر من 9 آلاف حالة، بينما حلت الكحة في المرتبة الثالثة بـ3130 حالة، ورابعا حل مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، المُسمى ((كورونا - سارس - 2)).
وقد اكتشفت المنظمة هذا الفيروس المُستجد للمرة الأولى في 31 ديسمبر 2019، بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الإصابة بما يُسمى ((الالتهاب الرئوي الفيروسي)) في يوهان بجمهورية الصين الشعبية، ثم انحسر المرض بسبب أخذ اللقاحات الخاصة بالفيروس.
ويعتمد نظام الإنذار الصحي المبكر على نظام مراقبة المتلازمات والأحداث، وهو أحد المتطلبات الأساسية للقدرة الأساسية في النظم الوطنية لمراقبة الأمراض.
لا إنذارات في الرياض
وحسب التقرير السنوي لنظام الإنذار المبكر الصحي (HEWS) 2022، تصدرت المدينة المنورة قائمة أكثر المناطق من حيث البلاغات المقدمة بـ766 إنذارا، ثم مكة المكرمة بـ718 إنذارا، ثم المنطقة الشرقية بـ157 إنذارا. بينما حلت تبوك في المرتبة الرابعة بـ146 بلاغا، ثم نجران بـ107 بلاغات، فجازان بـ91 بلاغا، وحلت بيشة في المرتبة الأخيرة بـ3 بلاغات، بينما خلت القائمة من أي حالات إنذار مسجلة في الرياض.
الإنذارات غير الصحيحة
بلغ عدد البلاغات غير الصحيحة التي ضمنها التقرير 439 بلاغا من مجموع 2273 بلاغا سجلت في جميع المناطق، واللافت للنظر أن التقرير خلا من أي بلاغات خاصة بالتسمم الغذائي. وعلى الرغم من تسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي خلال هذا العام في المستشفيات، فإنها كلها كانت حالات وصلت إلى المستشفيات دون أي تسجيل أي بلاغات بهذا الخصوص.
أبرز بلاغات الإنذار الصحي المبكر والحالات
- الحمى الحادة 18516
- نزلات البرد 9184
- الكحة 3130
- كورونا 2618
- عدوى الجهاز التنفسي 2452
- عدوى كورونا 2344
- نوبات الحمى الشديدة 1809
- التهاب الشعب الهوائية الحاد 1753

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