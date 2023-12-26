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230 بلاغا يوميا لمفقودين

12/26/2023 11:14:53 PM

(MENAFN- Al Watan) واصل معدل بلاغات العالقين بمركباتهم الصغيرة والكبيرة بالصحاري والأودية والشعاب، والتي تلقتها عمليات جمعية فريق أنجاد للبحث والإنقاذ، ارتفاعًا غير متوقع رغم انخفاض هطول الأمطار وجريان السيول بمعظم مناطق المملكة، وبلغت نسبة زيادة معدل البلاغات عن الشهر الماضي ما يقارب 20%، وعن الذي قبله 220%، حيث شهدت الخمسة أسابيع الماضية 6429 بلاغًا، بمعدل 230 بلاغًا في اليوم الواحد.
وأكدت جمعية فريق أنجاد مباشرة جميع البلاغات بمختلف المناطق، وتم تقديم الخدمات اللازمة وإخراج المركبات بمختلف الأنواع والأحجام، مستخدمين جميع المعدات اللازمة والمركبات ذات الدفع الرباعي، داعية جميع المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الطرق الوعرة والصحراوية والمرتفعات بأن يتبعون ويلتزمون بالإرشادات والتحذيرات التي دائمًا ما تطلقها إدارات الدفاع المدني وهيئة الإرصاد، وكذلك فرق البحث والإنقاذ.
وأكدت الجمعية أن عدد بلاغات المفقودين خلال الشهر الماضي بلغ 24 بلاغًا تم العثور على مفقود واحد متوفي، ومفقود واحد يجري البحث عنه، و22 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة، وقدمت لبعضهم الإسعافات اللازمة قبل وصولهم للمستشفيات.
بلاغات
- 6429 بلاغًا.
- معدل البلاغات لليوم الواحد 230 بلاغًا.
- عدد بلاغات المفقودين 24 بلاغًا.
- عثر على واحد متوفي.
- واحد يجري البحث عنه.
- 22 مفقودًا عثر عليهم بصحة جيدة.
المناطق
الرياض
- 11 عثر عليهم بصحة جيدة.
مكة المكرمة
- 1 متوفي.
- 1 يجري البحث عنه.
- 1 بصحة جيدة.
الشرقية
- 3 مفقودين وجدوا بصحة جيدة.
القريات
- مفقودان بصحة جيدة.
القصيم
- مفقودان بصحة جيدة.
عرعر
- مفقودان بصحة جيدة.
جدة
- مفقود بصحة جيدة.

MENAFN26122023000089011017ID1107659920

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