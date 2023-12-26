مدرب الرائد يطالب بالتركيز

مدرب الرائد يطالب بالتركيز
التاريخ
12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة أبها، بعد غد، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطالب لاعبيه بمواصلة التركيز خلال المواجهات المقبلة.
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