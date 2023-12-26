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مدرب الرائد يطالب بالتركيز

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة أبها، بعد غد، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطالب لاعبيه بمواصلة التركيز خلال المواجهات المقبلة.

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