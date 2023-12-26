الاتحاد يستنجد بمعار

(MENAFN
- Al Watan) يسعى الاتحاد للاستفادة من لاعبه الشاب المعار للخليج، عبدالإله هوساوي، بتجديد عقده بعد تألقه مع الأخير، وذلك بالوقت الذي تضع الإدارة الخلجاوية اللاعب في مقدمة أولوياتها، وترغب في تقديم عرض رسمي له فور دخوله الفترة الحرة في عقده الحالي في فبراير المقبل. وبينت مصادر أن الإدارة الاتحادية تعمل على حسم أمر تمديد عقد اللاعب مع النادي، وأن المفاوضات بين الطرفين بدأت بشكل رسمي بعد أن حدد اللاعب مطلباته عن طريق وكيل أعماله مقابل تمديد عقده مع النادي، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام المقبلة، لا سيما وأن الإدارة الاتحادية تسعى بقوة لحسم أمر تمديد عقد هوساوي قبل دخوله لفترة الأشهر الستة الأخيرة.
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