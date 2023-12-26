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الاتحاد يستنجد بمعار

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى الاتحاد للاستفادة من لاعبه الشاب المعار للخليج، عبدالإله هوساوي، بتجديد عقده بعد تألقه مع الأخير، وذلك بالوقت الذي تضع الإدارة الخلجاوية اللاعب في مقدمة أولوياتها، وترغب في تقديم عرض رسمي له فور دخوله الفترة الحرة في عقده الحالي في فبراير المقبل. وبينت مصادر أن الإدارة الاتحادية تعمل على حسم أمر تمديد عقد اللاعب مع النادي، وأن المفاوضات بين الطرفين بدأت بشكل رسمي بعد أن حدد اللاعب مطلباته عن طريق وكيل أعماله مقابل تمديد عقده مع النادي، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام المقبلة، لا سيما وأن الإدارة الاتحادية تسعى بقوة لحسم أمر تمديد عقد هوساوي قبل دخوله لفترة الأشهر الستة الأخيرة.

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