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الهلال يستعد للفيحاء باللياقة

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، النواحي اللياقة خلال تدريبات الزعيم التحضيرية لمواجهة الفيحاء بعد غد، وأخضع لاعبيه لتدريبات تكتيكية.
من جهة ثانية، لم تتضح الرؤية حيال مشاركة الثنائي سلمان الفرج وعبدالإله المالكي خلال المباراة المقبلة، ولا سيما الفرج الذي استبعده المدرب عن القائمة المشاركة في لقاء أبها الماضي، على الرغم من انتهاء الأزمة التي حدثت بين اللاعب ومدربه بعد مباراة التعاون بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ11 من ديسمبر الماضي.

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