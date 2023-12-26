الهلال يستعد للفيحاء باللياقة

(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، النواحي اللياقة خلال تدريبات الزعيم التحضيرية لمواجهة الفيحاء بعد غد، وأخضع لاعبيه لتدريبات تكتيكية.
من جهة ثانية، لم تتضح الرؤية حيال مشاركة الثنائي سلمان الفرج وعبدالإله المالكي خلال المباراة المقبلة، ولا سيما الفرج الذي استبعده المدرب عن القائمة المشاركة في لقاء أبها الماضي، على الرغم من انتهاء الأزمة التي حدثت بين اللاعب ومدربه بعد مباراة التعاون بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ11 من ديسمبر الماضي.
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