45 يوما لترميم أندية روشن

(MENAFN
- Al Watan) أصبحت فترة الانتقالات في الدوري السعودي محط أنظار العالم أجمع بعدما انضم لأنديته العديد من النجوم من الدوريات الأوروبية، ليترقب الجميع الصفقات الأخرى المقبلة، والجيد بالنسبة للأندية السعودية أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تأتي في وقت مناسب لها، إذ إنها تفتح أبوابها وتغلقها ومنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين متوقفة، إذ سيشهد الدوري توقفا طويلا لمدة 45 يوما، تتزامن مع نهائيات كأس آسيا، مما يعني أن التوقيع مع لاعبين جدد خلال الفترة التسجيلية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، وتنتهي في الـ30 منه، سيكون جيدا، وبإمكان اللاعب التعرف على الأجواء وعلى زملائه الجدد ، إلا أن الأمر المزعج للأندية هو أن الميركاتو الشتوي نادرا ما يشهد صفقات مثمرة، وأن الخيارات محدودة على صعيد اللاعبين الأجانب.
فرصة سانحة
تعد فترة التوقف المقبلة فرصة سانحة للأندية جميعا فالمتميزة ستعمل على تعزيز إيجابيات الفترة الماضية، وتدعيم المراكز التي تعاني من خلل فيها، فيما الأندية المتعثرة والمتراجعة سيكون أمامها فترة طويلة لإعادة ترتيب الأوراق، وتسريح اللاعبين الذين لم يصنعوا الفارق، وجلب لاعبين جدد، كما ستكون الأندية التي أقالت مدربيها مؤخرا أمام فرصة مواتية للتعاقد مع مدربين جدد، وسيكون لديهم مرحلة إعداد جديدة كافية لرسم الخطط ورفع المعدل اللياقي.
صفقات مدوية
يتوقع المتابعون أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تعاقد الأندية السعودية مع عدد من النجوم الكبار، استمرارا للصفقات المدوية التي حدثت منذ شتوية الموسم الماضي، التي بدأت بتعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تبعها عدد من الصفقات الكبرى الصيف الماضي، كتعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار، والمغربي ياسين بونو، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي، وتعاقد الأهلي مع الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وغيرهم من النجوم.
-1 يناير تنطلق فترة الانتقالات الشتوية
-30 يناير إغلاق الميركاتو السعودي الشتوي
-الدوري يتوقف بنهاية الجولة الـ19
- 45 يوما مدة فترة التوقف المقبل
- التوقف فرصة سانحة لترميم الصفوف
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