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45 يوما لترميم أندية روشن

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت فترة الانتقالات في الدوري السعودي محط أنظار العالم أجمع بعدما انضم لأنديته العديد من النجوم من الدوريات الأوروبية، ليترقب الجميع الصفقات الأخرى المقبلة، والجيد بالنسبة للأندية السعودية أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تأتي في وقت مناسب لها، إذ إنها تفتح أبوابها وتغلقها ومنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين متوقفة، إذ سيشهد الدوري توقفا طويلا لمدة 45 يوما، تتزامن مع نهائيات كأس آسيا، مما يعني أن التوقيع مع لاعبين جدد خلال الفترة التسجيلية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، وتنتهي في الـ30 منه، سيكون جيدا، وبإمكان اللاعب التعرف على الأجواء وعلى زملائه الجدد ، إلا أن الأمر المزعج للأندية هو أن الميركاتو الشتوي نادرا ما يشهد صفقات مثمرة، وأن الخيارات محدودة على صعيد اللاعبين الأجانب.
فرصة سانحة
تعد فترة التوقف المقبلة فرصة سانحة للأندية جميعا فالمتميزة ستعمل على تعزيز إيجابيات الفترة الماضية، وتدعيم المراكز التي تعاني من خلل فيها، فيما الأندية المتعثرة والمتراجعة سيكون أمامها فترة طويلة لإعادة ترتيب الأوراق، وتسريح اللاعبين الذين لم يصنعوا الفارق، وجلب لاعبين جدد، كما ستكون الأندية التي أقالت مدربيها مؤخرا أمام فرصة مواتية للتعاقد مع مدربين جدد، وسيكون لديهم مرحلة إعداد جديدة كافية لرسم الخطط ورفع المعدل اللياقي.
صفقات مدوية
يتوقع المتابعون أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تعاقد الأندية السعودية مع عدد من النجوم الكبار، استمرارا للصفقات المدوية التي حدثت منذ شتوية الموسم الماضي، التي بدأت بتعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تبعها عدد من الصفقات الكبرى الصيف الماضي، كتعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار، والمغربي ياسين بونو، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي، وتعاقد الأهلي مع الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وغيرهم من النجوم.
-1 يناير تنطلق فترة الانتقالات الشتوية
-30 يناير إغلاق الميركاتو السعودي الشتوي
-الدوري يتوقف بنهاية الجولة الـ19
- 45 يوما مدة فترة التوقف المقبل
- التوقف فرصة سانحة لترميم الصفوف

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