Wednesday, 27 December 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصر لا يرحم

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب النصر أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ قلص الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال إلى 7 نقاط، فك عقدة صاحبته خلال 5 مواسم متتالية، وزاد من حظوظه في المنافسة على اللقب، ووسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث، بعدما أتخم شباك مضيفه الاتحاد بنتيجة ثقيلة، بتغلبه عليه 2/5، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، والمؤجلة من الجولة الـ17 للدوري.
سجل للعالمي، كريستيانو رونالدو ((19، 68 ضربتا جزاء))، و إندرسون تاليسكا ((38))، وساديو ماني ((75، 82))، وللعميد عبدالرزاق حمدالله ((14، 51))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، موسعا الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث الأهلي إلى 6 نقاط، وبقي النمور على 28 نقطة في المركز السادس، وعلى بعد 22 نقطة من متصدر الدوري.
وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد فابينو بالبطاقة الحمراء ((66))، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، وكانت البطاقة التي نالها فابينو نقطة تحول كبرى في المباراة، لا سيما وأنها جاءت على إثر احتساب ضربة الجزاء الثانية للنصر، التي سجل منها الهدف الثالث للعالمي بعد أن كانت الكفة متعادلة 2/2، مما منح التفوق للعالمي الذي تسيد الـ34 دقيقة الأخيرة للمباراة.
- النصر قلص الفارق بينه وبين الهلال
- العالمي كسب العميد بعد غياب 5 مواسم
- رونالدو وصل إلى 19 هدفا في صدارة الهدافين
- حمدالله مارس تخصصه في شباك ناديه السابق
- الاتحاد تلقى خسارته الدورية الثالثة على التوالي
- 11 استقبلها العميد في آخر 3 مباريات بالدوري

MENAFN26122023000089011017ID1107659915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث