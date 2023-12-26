نصر لا يرحم

(MENAFN
- Al Watan) ضرب النصر أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ قلص الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال إلى 7 نقاط، فك عقدة صاحبته خلال 5 مواسم متتالية، وزاد من حظوظه في المنافسة على اللقب، ووسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث، بعدما أتخم شباك مضيفه الاتحاد بنتيجة ثقيلة، بتغلبه عليه 2/5، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، والمؤجلة من الجولة الـ17 للدوري.
سجل للعالمي، كريستيانو رونالدو ((19، 68 ضربتا جزاء))، و إندرسون تاليسكا ((38))، وساديو ماني ((75، 82))، وللعميد عبدالرزاق حمدالله ((14، 51))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، موسعا الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث الأهلي إلى 6 نقاط، وبقي النمور على 28 نقطة في المركز السادس، وعلى بعد 22 نقطة من متصدر الدوري.
وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد فابينو بالبطاقة الحمراء ((66))، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، وكانت البطاقة التي نالها فابينو نقطة تحول كبرى في المباراة، لا سيما وأنها جاءت على إثر احتساب ضربة الجزاء الثانية للنصر، التي سجل منها الهدف الثالث للعالمي بعد أن كانت الكفة متعادلة 2/2، مما منح التفوق للعالمي الذي تسيد الـ34 دقيقة الأخيرة للمباراة.
- النصر قلص الفارق بينه وبين الهلال
- العالمي كسب العميد بعد غياب 5 مواسم
- رونالدو وصل إلى 19 هدفا في صدارة الهدافين
- حمدالله مارس تخصصه في شباك ناديه السابق
- الاتحاد تلقى خسارته الدورية الثالثة على التوالي
- 11 استقبلها العميد في آخر 3 مباريات بالدوري
MENAFN26122023000089011017ID1107659915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.