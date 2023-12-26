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مخيمات اللاجئين نقاط لتوسيع هجوم الاحتلال البري

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) انخرطت القوات الإسرائيلية طوال أسابيع في قتال عنيف في المناطق الحضرية في شمال غزة، مما دفع الفلسطينيين إلى مناطق أصغر من الأرض بحثًا عن ملجأ، ولكن الهجمات اتخذت من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هدفا وإشارة لاستعدادها لتوسيع هجومها البري على قطاع ثالث من القطاع المحاصر وسط عملية اقتحام واسعة لدبابات الاحتلال لتلك المخيمات.
ويشير افتتاح منطقة معركة جديدة محتملة إلى الطريق الطويل والمدمر الذي لا يزال أمام فلسطين، حيث تعهدت إسرائيل بسحق حماس بعد هجومها في 7 أكتوبر.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال ((ليس على وشك الانتهاء)).
علامات جديدة
وظهرت علامات جديدة على أن الحرب بين إسرائيل وحماس تؤجج التوترات في جميع أنحاء المنطقة. وفي مدينة خان يونس الجنوبية أيضا، ووصف سكان وسط غزة، ليلة من القصف والغارات الجوية التي هزت مخيمات النصيرات والمغازي والبريج، بأنها أشد عنفا. فالمخيمات عبارة عن مدن مبنية، تؤوي الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم فيما يعرف الآن بإسرائيل خلال حرب عام 1948 وأحفادهم - وهي الآن مكتظة أيضًا بالأشخاص الذين فروا من الشمال.
مناطق متقلصة
وتخوض القوات الإسرائيلية قتالا بريا منذ نحو شهرين مع حماس في شمال غزة وأسابيع من القتال في المناطق الحضرية في خان يونس. وقد دمرت المعارك والقصف مساحات واسعة من المنطقتين، واستمرت الضربات في جميع أنحاء المنطقة.
وأصابت غارة، الثلاثاء، منزل عائلة حبش في منطقة المواصي الريفية على الساحل الجنوبي لقطاع غزة، التي أعلنتها إسرائيل منطقة آمنة ليلجأ إليها الناس. وقتلت امرأة وأصيب ثمانية أشخاص آخرين على الأقل ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.
وقد أدى اتساع نطاق القتال إلى دفع سكان غزة إلى منطقة متقلصة، لا سيما مدينتي دير البلح ورفح بوسط البلاد، في أقصى الجنوب على الحدود المصرية. وكلاهما تعرض لقصف متواصل. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة، إن ربع السكان يتضورون جوعا في ظل الحصار الإسرائيلي الذي لا يسمح إلا بدخول القليل من الغذاء والماء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى المنطقة.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى الإسراع الفوري في إيصال المساعدات إلى غزة. ولكن حتى الآن لم تكن هناك دلائل ملموسة تذكر على حدوث تغيير في دخول المساعدات، التي قالت الأمم المتحدة إنها تجد صعوبة في توزيعها لأن عديدا من المناطق معزولة بسبب القتال.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن المفاوضات لم تحرز تقدماً يذكر نحو وقف القتال للسماح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
الامتداد الإقليمي
وطوال فترة الحرب، كثفت مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة هجماتها لدعم حماس. حتى الآن، يبدو أن جميع الأطراف تعاير العنف بحيث لا يصل إلى حد إثارة صراع شامل، لكن الخوف هو من أن تصعيدًا غير متوقع قد يخرج عن نطاق السيطرة.
حيث نفذت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ضربة بطائرة دون طيار على قاعدة أمريكية في أربيل بشمال العراق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة خطرة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وهذا هو الأحدث ضمن أكثر من 100 هجوم نفذتها الميليشيات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.
رداً على ذلك، ضربت الطائرات الحربية الأمريكية، قبل فجر الثلاثاء، ثلاثة مواقع في العراق مرتبطة بإحدى الميليشيات الرئيسية، كتائب حزب

استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل والمؤسسات الصحية في قطاع غزة.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 20 فلسطينيًا استشهدوا قي قصف إسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطوابق العلوية لمقره في مدينة خان يونس مما أدى لسقوط جرحى
واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف في مخيمات البريج والمغازي وسط قطاع غزة
سقط العشرات من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، نقلوا على أثرها لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
تسبب القصف الإسرائيلي على المغازي والبريج في نزوح نحو 100 ألف فلسطيني عن منازلهم.

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