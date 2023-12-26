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ارتفاع حصيلة قتلى فرن النيكل في إندونيسيا

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد القتلى بعد انفجار فرن صهر في مصنع للنيكل مملوك للصين في جزيرة سولاويزي الإندونيسية إلى 18، حيث أمرت الشرطة المصنع بوقف العمليات حتى الانتهاء من التحقيق.
كان الانفجار، الذي وقع الأحد، هو الأحدث في سلسلة من الوفيات في مصانع صهر النيكل في إندونيسيا والتي تعد جزءًا من برنامج الصين الطموح للتنمية العابرة للحدود والمعروف باسم مبادرة الحزام والطريق. ويقع المصنع في حي باهودوبي في مقاطعة موروالي.
ويعد النيكل مكونًا رئيسيًا في الإنتاج العالمي للبطاريات للسيارات الكهربائية.
وقف العمليات
وقال أجوس نوجروهو قائد شرطة سولاويسي الوسطى، إن أربعة صينيين وتسعة عمال إندونيسيين لقوا حتفهم على الفور، الأحد، عندما انفجر الفرن أثناء قيامهم بإصلاحه. وتوفي ثلاثة ضحايا آخرين في اليوم التالي أثناء علاجهم في مستشفى محلي.
وقال ديدي كورنياوان، المتحدث باسم شركة PT Indonesia Morowali Industrial Park، المعروفة باسم PT IMIP، الشركة الأم لشركة PT Indonesia Tsingshan المقاوم للصدأ، إن عاملين آخرين توفيا أثناء نقلهما إلى المستشفى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 18، من بينهم ثمانية عمال من الصين.
وقال نوجروهو، رئيس الشرطة: ((لقد أمرنا شركة PT Indonesia Tsingshan المقاوم للصدأ بوقف عملها حتى تنتهي تحقيقاتنا بأكملها))، مضيفًا أن السلطات شكلت فريقًا لتحديد ما إذا كان إهمال الشركة قد أدى إلى الوفيات. وقال نوجروهو، إن الانفجار كان قويا للغاية لدرجة أنه دمر الفرن وألحق أضرارا بأجزاء من الجدران الجانبية للمبنى.
تحت الصيانة
وذكرت شركة PT IMIP في بيان، إن الفرن كان تحت الصيانة ولم يكن يعمل وقت الانفجار. ومع ذلك، فإن ((الخبث المتبقي في الفرن)) تلامس ((مع المواد القابلة للاشتعال))، مما تسبب في انهيار جدران الفرن وتدفق الخبث الفولاذي المتبقي إلى الخارج.
ولا يزال نحو 41 عاملا يتلقون العلاج في مستشفى وعيادة الشركة بسبب إصابات خطرة إلى طفيفة، من بينهم 11 مواطنا صينيا.

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