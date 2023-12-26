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هجمات أمريكية انتقامية تستهدف حزب الله

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بتنبيه من قبل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بعد وقت قصير من وقوع هجوم ضد القوات الأمريكية تبنته ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، أمر الرئيس جو بايدن الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية انتقامية، وطلب من البنتاجون وكبار مساعديه للأمن القومي بإعداد خيارات الرد الهجوم على قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في أربيل شمال العراق،
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن فردا من القوات الأمريكية أصيب بجروح خطرة في الهجوم الذي وقع في وقت سابق.
خيارات الرد
وتشاور سوليفان مع وزير الدفاع لويد أوستن. وكان نائب مستشار الأمن القومي لبايدن، جون فاينر، مع الرئيس في كامب ديفيد واجتمع بكبار المساعدين لمراجعة الخيارات، وفقًا لمسؤول أمريكي، وفي غضون ساعات، دعا بايدن فريق الأمن القومي الخاص به لإجراء مكالمة أطلع فيها أوستن والجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بايدن على خيارات الرد. وقال المسؤول، إن بايدن اختار استهداف ثلاثة مواقع تستخدمها ميليشيا حزب الله والجماعات التابعة لها.
وتم تنفيذ الضربات الأمريكية في العراق، بعد أقل من 13 ساعة من الهجوم على الأفراد الأمريكيين. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الضربات الانتقامية على المواقع الثلاثة ((دمرت المنشآت المستهدفة وقتلت على الأرجح عددًا من مقاتلي حزب الله)).
أولوية الأفراد
وقال واتسون: ((إن الرئيس لا يضع أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في طريق الأذى)). وأضاف أن ((الولايات المتحدة ستتصرف في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات)).
ويأتي الهجوم الأخير على القوات الأمريكية بعد أشهر من تصاعد التهديدات والإجراءات ضد القوات الأمريكية في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي أشعل شرارة الحرب المدمرة في غزة.
وتصاعدت الهجمات الخطيرة ذهابًا وإيابًا منذ أن بدأت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تحت مظلة المجموعة المسماة المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا في ضرب المنشآت الأمريكية في 17 أكتوبر، وهو التاريخ الذي أدى فيه انفجار في مستشفى في غزة إلى مقتل المئات. ونفذت الميليشيات المدعومة من إيران عشرات الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من شهرين.
صراع إقليمي
وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي مولت ودربت حماس، في الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن ضد السفن التجارية والعسكرية عبر نقطة اختناق شحن حرجة في البحر الأحمر.
وسعت إدارة بايدن إلى منع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصاعد إلى صراع إقليمي أوسع يفتح إما جبهات جديدة للقتال الإسرائيلي أو يجذب الولايات المتحدة بشكل مباشر. وقد أثار رد الإدارة المدروس - حيث لم تتم مواجهة كل محاولة ضد القوات الأمريكية بهجوم مضاد - انتقادات من الجمهوريين.
وقال أوستن في بيان: ((على الرغم من أننا لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إلا أننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومنشآتنا)).
هجوم ثان
ومن جهة أخرى أفادت هيئة بحرية بريطانية بأنها تتلقى تقريراً عن حادث على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من الحديدة اليمنية وسماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع.
وأضافت الهيئة في مذكرة، أن السفينة وطاقمها بخير.
وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت، عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.
وقالت الهيئة، إن الانفجارين وقعا على بعد خمسة أميال تقريبا من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.
ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن.

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