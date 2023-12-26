أسعار البترول تخفض الصادرات 17.4%

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت الصادرات السلعية في أكتوبر 2023 بنسبة 17.4% عن أكتوبر 2022 حيث بلغت قيمتها 104.3 مليارات ريال في أكتوبر 2023، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3% حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في أكتوبر 2022 إلى 78.9% في أكتوبر 2023. فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع سبتمبر 2023 بمقدار 15 مليون ريال وبنسبة 0.01%. الصادرات غير البترولية
سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 13.9% عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22.0 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 17.9% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في نفس الفترة، كما ارتفعت
قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1% مقارنة مع سبتمبر 2023. قيمة الواردات
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023 بنسبة 11.5% بمقدار 7.6 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023م، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022م، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023 بمقدار 11 مليار ريال وبنسبة 17.5%. الصناعات الكيماوية
شكلت منتجات الصناعات الكيماوية 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن أكتوبر
2022 بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليارات ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل 27.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، التي انخفضت بنسبة 6.9% بمقدار 0.4 مليار ريال عن أكتوبر 2022، في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 19.4% من إجمالي الواردات. الصادرات غير البترولية
انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في أكتوبر 2023، حيث بلغت 29.8% مقابل 38.6% في أكتوبر 2022؛ وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 13.9% والارتفاع في الواردات، الذي بلغ 11.5%. الصادرات السلعية خلال 2023 ((بالمليون ريال)):
يناير= 105.835.8
فبراير= 101.637.8
مارس= 107.942.1
أبريل= 104.080.8
مايو= 98.763.7
يونيو= 91.981.9
يوليو= 92.010.6
أغسطس= 104.032.0
سبتمبر= 104.291.0
أكتوبر= 104.306.0
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