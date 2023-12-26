Wednesday, 27 December 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار البترول تخفض الصادرات 17.4%

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت الصادرات السلعية في أكتوبر 2023 بنسبة 17.4% عن أكتوبر 2022 حيث بلغت قيمتها 104.3 مليارات ريال في أكتوبر 2023، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3% حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022. هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في أكتوبر 2022 إلى 78.9% في أكتوبر 2023. فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع سبتمبر 2023 بمقدار 15 مليون ريال وبنسبة 0.01%.
الصادرات غير البترولية
سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 13.9% عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22.0 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 17.9% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في نفس الفترة، كما ارتفعت
قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1% مقارنة مع سبتمبر 2023.
قيمة الواردات
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023 بنسبة 11.5% بمقدار 7.6 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023م، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022م، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023 بمقدار 11 مليار ريال وبنسبة 17.5%.
الصناعات الكيماوية
شكلت منتجات الصناعات الكيماوية 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن أكتوبر
2022 بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليارات ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل 27.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، التي انخفضت بنسبة 6.9% بمقدار 0.4 مليار ريال عن أكتوبر 2022، في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 19.4% من إجمالي الواردات.
الصادرات غير البترولية
انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في أكتوبر 2023، حيث بلغت 29.8% مقابل 38.6% في أكتوبر 2022؛ وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 13.9% والارتفاع في الواردات، الذي بلغ 11.5%.
الصادرات السلعية خلال 2023 ((بالمليون ريال)):
يناير= 105.835.8
فبراير= 101.637.8
مارس= 107.942.1
أبريل= 104.080.8
مايو= 98.763.7
يونيو= 91.981.9
يوليو= 92.010.6
أغسطس= 104.032.0
سبتمبر= 104.291.0
أكتوبر= 104.306.0

MENAFN26122023000089011017ID1107659911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث