استعراض تحديات التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) تنظّم منشآت بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية جولة التجارة الإلكترونية، بهدف تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت، ودعم أصحابها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة، من خلال إقامة ورش العمل، والجلسات الإرشادية والاستشارية، والمعسكرات التدريبية المختصة، وتطوير قدرات رواد الأعمال، حيث شهد مركز الفعاليات والمؤتمرات بنجران أعمال جولة التجارة الإلكترونية وعارضين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذين تواجدوا من خلال كبرى الشركات العالمية والمحلية، واهتموا بشكل كبير في تقديم خدماتهم وعروض حصرية، وبمشاركة عدد من المستشارين الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم لأصحاب المتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال. من جانبه أوضح متحدث منشآت بدر القاضي: نزور نجران ونعمل على ربط الرواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب الأفكار بالمنظومة الاقتصادية بمنظمة وقطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.
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