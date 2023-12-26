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استعراض تحديات التجارة الإلكترونية

12/26/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظّم منشآت بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية جولة التجارة الإلكترونية، بهدف تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت، ودعم أصحابها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة، من خلال إقامة ورش العمل، والجلسات الإرشادية والاستشارية، والمعسكرات التدريبية المختصة، وتطوير قدرات رواد الأعمال، حيث شهد مركز الفعاليات والمؤتمرات بنجران أعمال جولة التجارة الإلكترونية وعارضين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذين تواجدوا من خلال كبرى الشركات العالمية والمحلية، واهتموا بشكل كبير في تقديم خدماتهم وعروض حصرية، وبمشاركة عدد من المستشارين الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم لأصحاب المتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال. من جانبه أوضح متحدث منشآت بدر القاضي: نزور نجران ونعمل على ربط الرواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب الأفكار بالمنظومة الاقتصادية بمنظمة وقطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.

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