منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الدمام

(MENAFN
- Al Watan) وضعت الهيئة العامة للموانى، بالتعاون مع القطاع الخاص، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى المهندس صالح الجاسر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانى، عمر بن طلال حريري، أن وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية الجديدة يتماشى مع دور الهيئة المحوري في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات الإستراتيجية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة، تشمل إعادة التصدير، وزيادة إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.
وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا، وتهدف إلى تسهيل نمو شبكة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
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