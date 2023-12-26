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منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الدمام

12/26/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت الهيئة العامة للموانى، بالتعاون مع القطاع الخاص، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى المهندس صالح الجاسر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانى، عمر بن طلال حريري، أن وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية الجديدة يتماشى مع دور الهيئة المحوري في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات الإستراتيجية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة، تشمل إعادة التصدير، وزيادة إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.
وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا، وتهدف إلى تسهيل نمو شبكة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

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