Wednesday, 27 December 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدد من المناطق

12/26/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون درجات الحرارة في بعض المحافظات كالتالي:

-مكة المكرمة

العظمى: 31

الصغرى:22
-المدينة المنورة

العظمى:29

الصغرى: 19

-الرياض

العظمى:25

الصغرى:14

-جدة

العظمى:30

الصغرى:24

-الدمام

العظمى:25

الصغرى:16

-أبها

العظمى:22

الصغرى:9

فيما تتنوع الظواهر الجوية على مختلف المناطق بين أمطار رعدية/غزيرة/خفيفة، سحب رعدية،طقس صحو،طقس غائم، رياح نشطة.

MENAFN26122023000089011017ID1107659908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث