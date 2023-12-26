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انخفاض مؤشر بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

12/26/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر بورصة الدار البيضاء الرئيسي“مازي” بنسبة 0.51% لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 12085.31 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي أكثر من 625 مليار درهم.

موضوعات متعلقة الرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة منطقة اليورو تتجه نحو نمو اقتصادي ضعيف 2024 المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107659906

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