انخفاض مؤشر بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر بورصة الدار البيضاء الرئيسي“مازي” بنسبة 0.51% لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 12085.31 نقطة.
وبلغ رأس المال السوقي أكثر من 625 مليار درهم.
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