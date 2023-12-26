((الأهرام للسمسرة)) وسيطاً لطرفي صفقة ((أرما للزيوت))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفذت شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، صفقة على أسهم شركة أرما للزيوت، بلغت قيمتها 191.9 مليون جنيه، خلال جلسة أمس الثلاثاء، فى سوق صفقات خارج المقصورة وبحجم تداول نحو 1.75 مليون سهم.
وكشفت مصادر لـ((البورصة))، أن ((الأهرام للسمسرة))، مثلت الطرف البائع والمشترى فى الصفقة، التى دفعتها إلى المركز الرابع بترتيب شركات الوساطة، أمس الثلاثاء، مستحوذة على 7% من إجمالى التنفيذات.
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وتستحوذ ((أرما للزيوت)) على نحو 60% من الحصة السوقية لسوق الزيوت، وتصدر منتجاتها إلى 7 دول أجنبية حول مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحصلت مجموعة أرما الصناعية، على تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه من بنك قناة السويس، لتمويل رأس المال العامل، فى إطار توسعاتها الاستثمارية، خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وتمتلك مجموعة أرما 3 شركات هى: ((أرما للصناعات الغذائية))، و((أرما للزيوت))، و((أرما للتجارة والتسويق)).
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