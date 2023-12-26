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((الأهرام للسمسرة)) وسيطاً لطرفي صفقة ((أرما للزيوت))

12/26/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفذت شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، صفقة على أسهم شركة أرما للزيوت، بلغت قيمتها 191.9 مليون جنيه، خلال جلسة أمس الثلاثاء، فى سوق صفقات خارج المقصورة وبحجم تداول نحو 1.75 مليون سهم.

وكشفت مصادر لـ((البورصة))، أن ((الأهرام للسمسرة))، مثلت الطرف البائع والمشترى فى الصفقة، التى دفعتها إلى المركز الرابع بترتيب شركات الوساطة، أمس الثلاثاء، مستحوذة على 7% من إجمالى التنفيذات.

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وتستحوذ ((أرما للزيوت)) على نحو 60% من الحصة السوقية لسوق الزيوت، وتصدر منتجاتها إلى 7 دول أجنبية حول مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحصلت مجموعة أرما الصناعية، على تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه من بنك قناة السويس، لتمويل رأس المال العامل، فى إطار توسعاتها الاستثمارية، خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وتمتلك مجموعة أرما 3 شركات هى: ((أرما للصناعات الغذائية))، و((أرما للزيوت))، و((أرما للتجارة والتسويق)).

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