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((البريد المصرى)) توقف استخدام بطاقات ((Easy Pay)) فى التعاملات الدولية

12/26/2023 11:14:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تطبيق القرار اعتباراً من 25 ديسمبر الجارى للحد من إساءة استخدام الكروت

أوقفت الهيئة القومية للبريد استخدام بطاقات ((easy pay)) فى التعاملات الدولية سواء السحب النقدى أو الشراء اعتباراً من 25 ديسمبر الجارى.

وأضافت الهيئة، فى رسائل نصية لعملائها واطّلعت ((البورصة)) عليها، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدولة بشأن استخدام البطاقات.

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وأطلقت الهيئة القومية للبريد بطاقة ((إيزى باى)) EasyPay مسبقة الدفع منذ أكثر من 4 سنوات بهدف تسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت.

وكان البنك المركزى المصرى قد اتخذ قراراً لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالدولار؛ حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولاراً خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية بسفرهم لإتاحة إمكانية سحب الدولار من الخارج وفقاً للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.

كما أبلغت بنوك مصرية عملاءها منذ عدة أيام بقصر الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة فى التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدى فى حال امتلاك العميل أكثر من بطاقة ائتمان.

كما أقرت بنوك أخرى حداً ائتمانياً شاملاً لجميع البطاقات الائتمانية التى تستخدم داخل مصر للشراء الدولى والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية بالبريد 164.5 مليار جنيه عام 2022 ـ 2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021 ـ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.3%.

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