((البريد المصرى)) توقف استخدام بطاقات ((Easy Pay)) فى التعاملات الدولية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تطبيق القرار اعتباراً من 25 ديسمبر الجارى للحد من إساءة استخدام الكروت
أوقفت الهيئة القومية للبريد استخدام بطاقات ((easy pay)) فى التعاملات الدولية سواء السحب النقدى أو الشراء اعتباراً من 25 ديسمبر الجارى.
وأضافت الهيئة، فى رسائل نصية لعملائها واطّلعت ((البورصة)) عليها، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدولة بشأن استخدام البطاقات.
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وأطلقت الهيئة القومية للبريد بطاقة ((إيزى باى)) EasyPay مسبقة الدفع منذ أكثر من 4 سنوات بهدف تسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت.
وكان البنك المركزى المصرى قد اتخذ قراراً لتنظيم عمليات السحب والإيداع من بطاقات الائتمان بالدولار؛ حيث تم تحديد قيمة المبالغ المسموح بسحبها بالدولار عبر الأون لاين بنحو 250 دولاراً خلال الشهر، كما تم إلزام العملاء بإبلاغ البنك المصدر لبطاقاتهم الائتمانية بسفرهم لإتاحة إمكانية سحب الدولار من الخارج وفقاً للحدود المقررة لهم من البنك مصدر البطاقة.
كما أبلغت بنوك مصرية عملاءها منذ عدة أيام بقصر الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة فى التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدى فى حال امتلاك العميل أكثر من بطاقة ائتمان.
كما أقرت بنوك أخرى حداً ائتمانياً شاملاً لجميع البطاقات الائتمانية التى تستخدم داخل مصر للشراء الدولى والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية بالبريد 164.5 مليار جنيه عام 2022 ـ 2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021 ـ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.3%.
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