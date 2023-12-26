((المالية)) و((المقاصة)) تؤجلان الاتفاق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماع ممثلى وزارة المالية مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها عن عام 2023، شهد عرضاً لمطالبات الشركة بشأن تفاصيل الإقرار الضريبى التى سيتضمنها النموذج المقترح.

وقالت المصادر لـ((البورصة))، إن الطرفان اتفقا على عقد اجتماع جديد، خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة بإعداد نموذج الإقرار الضريبى، وفقاً لضوابط القانون فى صورته النهائية التى فسرتها ((المالية)) خلال الاجتماع، وكان أبرزها رسوم الخدمات وعمولات شركات السمسرة.

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فيما ذكر مصدر حكومى، أن ((المالية)) ستقوم أيضاً بتوفير توضيحات لمتوسط عمولات السمسرة والنقاط الخلافية خلال الفترة التى تسبق الاجتماع المرتقب.

وتواصلت ((البورصة)) مع إدارة شركة مصر للمقاصة، لكن ممثليها رفضوا التعليق على نتائج الاجتماع.

كان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل.

وتحسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

وبموجب التعديلات التى تمت الموافقة عليها من مجلس النواب العام الماضى يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.

ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار فى صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقارى، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح من 5% إلى 15%.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، كثفتا النقاشات خلال الأيام الأخيرة، حول آلية تحصيل الضريبة وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف ورسوم الخدمات المختلفة ومنها السمسرة التى تختلف وفقاً لاتفاق كل عميل مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية. وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتطلب تعديلاً تشريعياً، وإن أساس الخلاف يكمن فى المادة 46 مكرر من قانون 30 لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية ومبادلة الأسهم واحتساب تكلفة الفرصة البديلة.

وبحسب مصدر حكومى آخر، تعتزم ((المالية)) إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر، أن القرار سيُطبق على المستثمر المصرى والأجنبى، مع مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبى بالنسبة للمستثمر الأجنبى حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر.