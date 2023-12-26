طرح مناقصة لإنشاء خطوط وأنظمة الإشارات لخط سكك ((الروبيكي - بلبيس))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناقصة لإنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس)) بطول 69 كيلومتراً.
وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 200 مليون يورو، وإن آخر موعد لتلقى العطاءات أبريل 2024.
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وأضافت المصادر لـ((البورصة))، أن الهيئة ستمول جزءاً من المشروع بالعملة المحلية، فيما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شق التمويل الأجنبى.
وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيع كراسة شروط المشروع، مطلع الأسبوع الجارى، لشركات القطاع الخاص الراغبة فى المنافسة على التنفيذ.
ويهدف المشروع لربط الميناء الجاف فى العاشر من رمضان الذى سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بالشبكة الرئيسية لهيئة السكك الحديدية، وسيسمح المشروع بتيسير حركة الشحن من الموانئ الجنوبية باتجاه شمال دلتا النيل، مع ربط ورفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها بالكامل وموانئ دمياط وبورسعيد، ونقل العاملين بمحافظات الوجه البحرى إلى مصانع العاشر من رمضان.
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