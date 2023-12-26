طرح مناقصة لإنشاء خطوط وأنظمة الإشارات لخط سكك ((الروبيكي - بلبيس))

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناقصة لإنشاء خطوط السكة الحديد وأنظمة الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد ((الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس)) بطول 69 كيلومتراً.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 200 مليون يورو، وإن آخر موعد لتلقى العطاءات أبريل 2024.

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وأضافت المصادر لـ((البورصة))، أن الهيئة ستمول جزءاً من المشروع بالعملة المحلية، فيما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شق التمويل الأجنبى.

وبدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيع كراسة شروط المشروع، مطلع الأسبوع الجارى، لشركات القطاع الخاص الراغبة فى المنافسة على التنفيذ.

ويهدف المشروع لربط الميناء الجاف فى العاشر من رمضان الذى سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بالشبكة الرئيسية لهيئة السكك الحديدية، وسيسمح المشروع بتيسير حركة الشحن من الموانئ الجنوبية باتجاه شمال دلتا النيل، مع ربط ورفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها بالكامل وموانئ دمياط وبورسعيد، ونقل العاملين بمحافظات الوجه البحرى إلى مصانع العاشر من رمضان.