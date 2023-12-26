يو بي إس: تراجع عدد المليارديرات في مصر إلى 4 فقط خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع عدد المليارديرات فى مصر من 6 أشخاص فى عام 2022 إلى 4 فقط فى عام 2023، إذ نقل واحد عمله للخارج، وانخفضت ثروة آخر تحت المليار دولار.

وذكر تقرير“طموحات المليارديرات” الصادر عن مصرف الاستثمار السويسرى“يو بى إس”، أن ثروة المليارديرات فى مصر بلغت 13.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.4 مليار دولار عام 2022، بتراجع قدره 17.7%.

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ويُقدر“يو بى إس”، أن نسبة من تزيد ثرواتهم عن 100 ألف دولار فى مصر تصل إلى 2.9% من عدد السكان بينهم 0.1% تزيد ثروتهم على مليون دولار وذلك بنهاية 2022.

تقديرات“يو بى إس” لثروة المليارديرات تختلف عن تصنيف“فوربس” التى رصدت تواجد 6 مليارديرات من مصر فى قائمة أثرياء العرب، يتصدرهم ناصف ساويرس بثروة 7.4 مليار دولار، ويليه محمد منصور بثروة 3.6 مليار دولار، ثم نجيب ساويرس بنحو 3.3 مليار دولار، ومحمد الفايد بثروة 2 مليار دولار، ويوسف منصور بثروة 1.5 مليار، ثم ياسين منصور بثروة 1.3 مليار دولار.

فى الوقت نفسه، تضم قائمة مليارديرات“بلومبرج” كل من ناصف ساويرس بثروة 8.3 مليار دولار، يليه نجيب ساويرس بثروة 6 مليارات دولار.