يو بي إس: تراجع عدد المليارديرات في مصر إلى 4 فقط خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع عدد المليارديرات فى مصر من 6 أشخاص فى عام 2022 إلى 4 فقط فى عام 2023، إذ نقل واحد عمله للخارج، وانخفضت ثروة آخر تحت المليار دولار.
وذكر تقرير“طموحات المليارديرات” الصادر عن مصرف الاستثمار السويسرى“يو بى إس”، أن ثروة المليارديرات فى مصر بلغت 13.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.4 مليار دولار عام 2022، بتراجع قدره 17.7%.
موضوعات متعلقة
أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة فاينانشيال تايمز: من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا في الوقت الحالي؟ طرح مناقصة لإنشاء خطوط وأنظمة الإشارات لخط سكك ((الروبيكي – بلبيس))
ويُقدر“يو بى إس”، أن نسبة من تزيد ثرواتهم عن 100 ألف دولار فى مصر تصل إلى 2.9% من عدد السكان بينهم 0.1% تزيد ثروتهم على مليون دولار وذلك بنهاية 2022.
تقديرات“يو بى إس” لثروة المليارديرات تختلف عن تصنيف“فوربس” التى رصدت تواجد 6 مليارديرات من مصر فى قائمة أثرياء العرب، يتصدرهم ناصف ساويرس بثروة 7.4 مليار دولار، ويليه محمد منصور بثروة 3.6 مليار دولار، ثم نجيب ساويرس بنحو 3.3 مليار دولار، ومحمد الفايد بثروة 2 مليار دولار، ويوسف منصور بثروة 1.5 مليار، ثم ياسين منصور بثروة 1.3 مليار دولار.
فى الوقت نفسه، تضم قائمة مليارديرات“بلومبرج” كل من ناصف ساويرس بثروة 8.3 مليار دولار، يليه نجيب ساويرس بثروة 6 مليارات دولار.
MENAFN26122023000202011048ID1107659901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.