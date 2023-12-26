استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب دلائل بشأن السياسة النقدية

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محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تراجع مؤشر الدولار في ظل توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي الحالية.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2069.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2076.3 دولار خلال التداولات.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.55 نقاط.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، زيادة ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس القادم بنسبة 71.3% وبمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من التوقعات السابقة قبل أسبوع والبالغة نسبتها 68.4%.
ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أول مكاسب سنوية له في ثلاث سنوات، حيث عززت البيانات التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، التوقعات بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة في عام 2024.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107659900
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