استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب دلائل بشأن السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة منطقة اليورو تتجه نحو نمو اقتصادي ضعيف 2024

محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تراجع مؤشر الدولار في ظل توقعات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي الحالية.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2069.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2076.3 دولار خلال التداولات.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.55 نقاط.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، زيادة ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس القادم بنسبة 71.3% وبمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من التوقعات السابقة قبل أسبوع والبالغة نسبتها 68.4%.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أول مكاسب سنوية له في ثلاث سنوات، حيث عززت البيانات التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، التوقعات بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة في عام 2024.

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