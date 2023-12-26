النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

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عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوترات بشأن تعطل الشحن عبر البحر الأحمر، بعد موجة من الهجمات المسلحة على السفن في الممر المائي الحيوي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.6% بما يعادل 2.05 دولار عند 80.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية تداولات 29 نوفمبر.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.75% أو 2.01 دولار إلى 75.57 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، ظلت معالجة النفط في روسيا قريبة من أعلى معدلات يومية لها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وسط انخفاض الصادرات المنقولة بحرًا، حيث عالجت المصافي حوالي 5.65 مليون برميل من الخام يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وبحسب بيان نشرته“سي إم إيه سي جي إم” على موقعها الرسمي الثلاثاء، تقوم حاليًا شركة الشحن الفرنسية بوضع خطط للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس، مؤكدة استمرار متابعة الوضع في منطقة البحر الأحمر عن كثب.

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