النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

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عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوترات بشأن تعطل الشحن عبر البحر الأحمر، بعد موجة من الهجمات المسلحة على السفن في الممر المائي الحيوي.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.6% بما يعادل 2.05 دولار عند 80.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية تداولات 29 نوفمبر.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.75% أو 2.01 دولار إلى 75.57 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، ظلت معالجة النفط في روسيا قريبة من أعلى معدلات يومية لها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وسط انخفاض الصادرات المنقولة بحرًا، حيث عالجت المصافي حوالي 5.65 مليون برميل من الخام يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.
وبحسب بيان نشرته“سي إم إيه سي جي إم” على موقعها الرسمي الثلاثاء، تقوم حاليًا شركة الشحن الفرنسية بوضع خطط للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس، مؤكدة استمرار متابعة الوضع في منطقة البحر الأحمر عن كثب.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107659899
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