عقود الغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من 5% بسبب الإنتاج القياسي

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تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الثلاثاء، بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، إثر ارتفاع الإنتاج لمستويات قياسية، وتوقعات بطقس أكثر اعتدالًا، مما أدى إلى الحد من الطلب على التدفئة.
ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر فبراير 2.356 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منخفضة بنسبة 5.4%، قبل أن تُقلص خسائرها وتتراجع عند 2.417 دولار، في تمام الساعة 08:08 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 108.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر ديسمبر، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 108.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في نوفمبر.
وقال“روبرت ديدونا” من شركة“إنرجي فنتشرز”:“الجمع بين ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض الطلب المرتبط بالطقس بسبب العطلة ومن ثم توقعات درجات الحرارة المعتدلة، كلها تتحول إلى بيئة أسعار هبوطية”، بحسب“رويترز”.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107659898
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