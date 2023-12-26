عقود الغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من 5% بسبب الإنتاج القياسي

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تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الثلاثاء، بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، إثر ارتفاع الإنتاج لمستويات قياسية، وتوقعات بطقس أكثر اعتدالًا، مما أدى إلى الحد من الطلب على التدفئة.

ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر فبراير 2.356 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منخفضة بنسبة 5.4%، قبل أن تُقلص خسائرها وتتراجع عند 2.417 دولار، في تمام الساعة 08:08 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط ​​إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 108.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر ديسمبر، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 108.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في نوفمبر.

وقال“روبرت ديدونا” من شركة“إنرجي فنتشرز”:“الجمع بين ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض الطلب المرتبط بالطقس بسبب العطلة ومن ثم توقعات درجات الحرارة المعتدلة، كلها تتحول إلى بيئة أسعار هبوطية”، بحسب“رويترز”.

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