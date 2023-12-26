منطقة اليورو تتجه نحو نمو اقتصادي ضعيف 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، نمواً متواضعاً فقط العام المقبل ، رغم ارتفاع الأجور بشكل أسرع من التضخم للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية لآراء الاقتصاديين.

يعتقد نحو ثلثى الاقتصاديين الـ48 الذين شملهم الاستطلاع أن كتلة العملة الموحدة كانت بالفعل في حالة ركود، والذي يُعرف عادةً باعتباره ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي عن الربع السابق.

قال بول هولينجسورث، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى بنك“بي.إن.بي باريبا”:“لا يمكننا وصف هذا الأمر بأنه ركود كامل، لكننا نصفه بالانكماش.. والأكثر من ذلك، أننا ما زلنا نرى انتعاشًا تدريجيًا في 2024، بدلاً من مزيد من التدهور”.

يتوقع أغلب المشاركين أن الانكماش الحالي سيكون قصير الأجل، مع تسجيل نمو إيجابي معتدل في الربع الأول من 2024.

مع ذلك، توقعوا أن يشهد العام المقبل نموًا ضعيفًا فقط، وحذروا من أن ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المحتملة في سوق الطاقة وانعدام الاستقرار الجيوسياسي قد يتسبب في انكماش أعمق.

في المتوسط، توقع الاقتصاديون الذين شاركوا في الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة تزيد قليلاً على 0.6% العام المقبل.

وكان معظمهم أكثر تشاؤماً من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين توقعا نمو اقتصاد الكتلة بنسبة 0.8% و1.2% العام المقبل على التوالي.

قال العديد من الاقتصاديين إن احتمال انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية واحتمال خسارة أوكرانيا حربها ضد روسيا، من بين المخاطر التي قد تجر كتلة العملة الأوروبية الموحدة إلى فترة من النمو الأضعف.

كما قال فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، إن المخاطر الكبيرة التي تواجه أوروبا تتمثل في“ركود ألمانيا أو إيطاليا وانتصار ترامب”.

يعتقد ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الألماني سيعود إلى النمو الإيجابي العام المقبل بعد أن انكمش معظم 2023.

لكن مارك وول، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في“دويتشه بنك”، قال إن“السياسة المالية الأكثر تشددًا بشكل كبير في ألمانيا”، بعد أن تركت المحكمة العليا في البلاد للحكومة فجوة قدرها 60 مليار يورو في ميزانيتها، تعني أن اقتصادها سينكمش بنسبة 0.2%.

كما يعتقد أكثر من نصف الاقتصاديين أنه لا يزال من الممكن أن تحدث صدمة أخرى في إمدادات الطاقة في العام المقبل، بالرغم من أن أوروبا دخلت هذا الشتاء وقد امتلأت صهاريج تخزين الغاز الطبيعي لديها بالكامل تقريبًا وانخفضت أسعار البترول منذ بداية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

يُتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى قرابة هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في أقل من عامين، وفقًا للخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا أيضًا ارتفاع أسعار المستهلك في المتوسط بما يزيد قليلاً على 2.5% العام المقبل وأقل قليلاً من 2.1% في 2025.

وهذه التوقعات أقل بقليل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، الذي توقع مسبقًا في ديسمبر أن يبلغ متوسط نمو الأسعار في منطقة اليورو 2.7% العام المقبل و2.1% في 2025.

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