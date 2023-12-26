فاينانشيال تايمز: من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا في الوقت الحالي؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
منذ وقت ليس ببعيد، كانت أولويات رئيس شركة مدرجة في البورصة تبدو أبسط بكثير، ما بين إدارة وتوسيع الأعمال بفعالية كافية لكسب عائد لائق للمساهمين.
وجهة النظر وردية للغاية تلك باتت ضمن الماضي. لكن مثل هذه الأوقات ولت.
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فبجانب الأمور التي يجب على الرئيس التنفيذي الحديث أن يستمر في التعامل معها، ثمة عدم يقين جيوسياسي، وتزايد فى التنظيمات الحكومية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ثمة تزايد في الشعبوية، والهجمات السيبرانية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
ثم هناك إدارة مخاطر السمعة – بما في ذلك الامتثال لقواعد الحوكمة الصارمة – ومتطلبات الإفصاح والتعهدات بشأن الاستدامة.
مزيج العمل عن بعد والعمل من المكتب يجلب مجموعة أخرى من الضغوط، ناهيك عن أن الحفاظ على تحفيز الموظفين وولائهم هو مهمة شاقة مستمرة، بدءًا من مكافأة وإدارة المواهب النادرة إلى سد الفجوة بين الأجيال وتحديد متى يجب المشاركة علنًا في القضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل، فهناك ضغط مستمر للقيام وقول الشيء“الصحيح”.
يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى التعامل مع كل هذا مع الخضوع لتدقيق أكبر بكثير في رواتبهم وسلوكهم داخل وخارج مكان العمل، من قبل الموظفين والمساهمين ووسائل الإعلام والجمهور.
وعندما يتم ارتكاب الأخطاء يكون الحساب سريعا. لقد رحل فجأة رؤساء الشركات، بدءاً من شركة بريتيش بتروليوم للطاقة، إلى بنك“نات ويست” هذا العام.
وفي الوقت نفسه، فإن مجالس الإدارات غالباً ما تكون غير مجهزة بشأن كيفية مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات.
كما أن التوترات بين الرؤساء والرؤساء التنفيذيين آخذة في الارتفاع؛ فالعلاقات بين المديرين والفرق التنفيذية تتدهور بشكل متزايد.
لذلك ليس من المستغرب أن تنخفض معدلات الإبقاء على الموظفين في مناصبهم بين الرؤساء التنفيذيين بشكل حاد – من متوسط ست سنوات بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى عام 2013 إلى 4.8 سنوات في عام 2022.
من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا اليوم؟
في الواقع، لا يزال هناك عدد كبير من الأفراد الذين يسعون جاهدين للوصول إلى قمة الشركات المدرجة في البورصة .
قد يكون العديد منهم مفكرين استراتيجيين يتمتعون بالطموح والبصيرة والقادة الطبيعيين لآلاف الأشخاص؛ كونك نرجسيًا غاضبًا يساعد في الوصول إلى القمة، ومن المؤكد أن المكافآت المالية المتصاعدة تمثل عامل جذب أيضًا.
ومن عام 1978 إلى عام 2022، ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة شاملة المكافآت 1209%، مع تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وكان هذا أعلى بكثير من ارتفاع المؤشر نفسه 932% في الفترة نفسها، والارتفاع بنحو 465% في دخل أعلى 0.1% من أصحاب الدخل. وارتفع الأجر السنوي المتوسط للعامل الأمريكى بنسبة ضئيلة بلغت 15.3%
من الأفضل لمجالس الإدارات إنشاء هيكل أكثر تنوعًا لتوزيع المخاطر والمسؤوليات ويجب أن تسعى الشركات جاهدة لتشكيل فريق تنفيذي قوي يتمتع بمجموعات من المهارات الإضافية.
ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان لا بد من حدوث تغيير مفاجئ للرئيس التنفيذى.
وفي المقابل، تحتاج مجالس الإدارات إلى أن تكون أكثر دراية بملف المخاطر التى تتعرض لها الشركة، بدءًا من اختبار التحمل وتخطيط السيناريوهات إلى فهم كيفية تشابك المخاطر.
ويجب عليهم أن يطلعوا أنفسهم بشكل أفضل، على التحولات الهيكلية، من تحول الطاقة إلى الأعراف الاجتماعية المتغيرة. قد تكون المشورة الخارجية حلاً؛ ورغم أن المستشارين على أهبة الاستعداد، لكنه كثيرًا ما يتقاضون أتعابًا باهظة، ومع ذلك، يجب على قادة الأعمال أن يكونوا حذرين من الاعتماد فى التفكير على عناصر خارجية.
وكل هذا ضروري ليس فقط لمساعدة الرؤساء التنفيذيين الذين يواجهون وظائف مستحيلة على نحو متزايد، بل وأيضاً للحماية من المدير المفرط في القوة والذي قد يكون لديه إيمان مضلل بعصمته.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107659896