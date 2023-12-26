فاينانشيال تايمز: من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا في الوقت الحالي؟

MENAFN - Al-Borsa News) منذ وقت ليس ببعيد، كانت أولويات رئيس شركة مدرجة في البورصة تبدو أبسط بكثير، ما بين إدارة وتوسيع الأعمال بفعالية كافية لكسب عائد لائق للمساهمين.

وجهة النظر وردية للغاية تلك باتت ضمن الماضي. لكن مثل هذه الأوقات ولت.

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فبجانب الأمور التي يجب على الرئيس التنفيذي الحديث أن يستمر في التعامل معها، ثمة عدم يقين جيوسياسي، وتزايد فى التنظيمات الحكومية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

ثمة تزايد في الشعبوية، والهجمات السيبرانية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ثم هناك إدارة مخاطر السمعة – بما في ذلك الامتثال لقواعد الحوكمة الصارمة – ومتطلبات الإفصاح والتعهدات بشأن الاستدامة.

مزيج العمل عن بعد والعمل من المكتب يجلب مجموعة أخرى من الضغوط، ناهيك عن أن الحفاظ على تحفيز الموظفين وولائهم هو مهمة شاقة مستمرة، بدءًا من مكافأة وإدارة المواهب النادرة إلى سد الفجوة بين الأجيال وتحديد متى يجب المشاركة علنًا في القضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل، فهناك ضغط مستمر للقيام وقول الشيء“الصحيح”.

يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى التعامل مع كل هذا مع الخضوع لتدقيق أكبر بكثير في رواتبهم وسلوكهم داخل وخارج مكان العمل، من قبل الموظفين والمساهمين ووسائل الإعلام والجمهور.

وعندما يتم ارتكاب الأخطاء يكون الحساب سريعا. لقد رحل فجأة رؤساء الشركات، بدءاً من شركة بريتيش بتروليوم للطاقة، إلى بنك“نات ويست” هذا العام.

وفي الوقت نفسه، فإن مجالس الإدارات غالباً ما تكون غير مجهزة بشأن كيفية مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات.

كما أن التوترات بين الرؤساء والرؤساء التنفيذيين آخذة في الارتفاع؛ فالعلاقات بين المديرين والفرق التنفيذية تتدهور بشكل متزايد.

لذلك ليس من المستغرب أن تنخفض معدلات الإبقاء على الموظفين في مناصبهم بين الرؤساء التنفيذيين بشكل حاد – من متوسط ست سنوات بالشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى عام 2013 إلى 4.8 سنوات في عام 2022.

من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا اليوم؟

في الواقع، لا يزال هناك عدد كبير من الأفراد الذين يسعون جاهدين للوصول إلى قمة الشركات المدرجة في البورصة .

قد يكون العديد منهم مفكرين استراتيجيين يتمتعون بالطموح والبصيرة والقادة الطبيعيين لآلاف الأشخاص؛ كونك نرجسيًا غاضبًا يساعد في الوصول إلى القمة، ومن المؤكد أن المكافآت المالية المتصاعدة تمثل عامل جذب أيضًا.

ومن عام 1978 إلى عام 2022، ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة شاملة المكافآت 1209%، مع تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وكان هذا أعلى بكثير من ارتفاع المؤشر نفسه 932% في الفترة نفسها، والارتفاع بنحو 465% في دخل أعلى 0.1% من أصحاب الدخل. وارتفع الأجر السنوي المتوسط للعامل الأمريكى بنسبة ضئيلة بلغت 15.3%

من الأفضل لمجالس الإدارات إنشاء هيكل أكثر تنوعًا لتوزيع المخاطر والمسؤوليات ويجب أن تسعى الشركات جاهدة لتشكيل فريق تنفيذي قوي يتمتع بمجموعات من المهارات الإضافية.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان لا بد من حدوث تغيير مفاجئ للرئيس التنفيذى.

وفي المقابل، تحتاج مجالس الإدارات إلى أن تكون أكثر دراية بملف المخاطر التى تتعرض لها الشركة، بدءًا من اختبار التحمل وتخطيط السيناريوهات إلى فهم كيفية تشابك المخاطر.

ويجب عليهم أن يطلعوا أنفسهم بشكل أفضل، على التحولات الهيكلية، من تحول الطاقة إلى الأعراف الاجتماعية المتغيرة. قد تكون المشورة الخارجية حلاً؛ ورغم أن المستشارين على أهبة الاستعداد، لكنه كثيرًا ما يتقاضون أتعابًا باهظة، ومع ذلك، يجب على قادة الأعمال أن يكونوا حذرين من الاعتماد فى التفكير على عناصر خارجية.

وكل هذا ضروري ليس فقط لمساعدة الرؤساء التنفيذيين الذين يواجهون وظائف مستحيلة على نحو متزايد، بل وأيضاً للحماية من المدير المفرط في القوة والذي قد يكون لديه إيمان مضلل بعصمته.

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