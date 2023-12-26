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الرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي

12/26/2023 11:14:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة منطقة اليورو تتجه نحو نمو اقتصادي ضعيف 2024 النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

قالت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي”، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تجدد عقود أكثر من 5 آلاف موظف عينتهم في وقت سابق من عام 2023.

ويأتي قرار التسريح ضمن خطة شاملة لتخفيض عدد الموظفين في الحكومة، وخفض قيمة العملة، والتي أعلنها الرئيس اليميني منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر، في محاولة لتصحيح مسار اقتصاد البلاد المتعثر.

وذكرت الإدارة في بيان الثلاثاء، أن عقود الموظفين الحكوميين الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستخضع للمراجعة أيضًا، فيما تبدو كحملة موسعة لمراجعة الزيادة في مرتبات الموظفين الحكوميين.

في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى وصول معدل التضخم إلى قرابة 200% بحلول نهاية العام، تعهد“مايلي” بتقليص الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107659894

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