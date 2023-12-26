الرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي

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قالت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي”، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تجدد عقود أكثر من 5 آلاف موظف عينتهم في وقت سابق من عام 2023.
ويأتي قرار التسريح ضمن خطة شاملة لتخفيض عدد الموظفين في الحكومة، وخفض قيمة العملة، والتي أعلنها الرئيس اليميني منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر، في محاولة لتصحيح مسار اقتصاد البلاد المتعثر.
وذكرت الإدارة في بيان الثلاثاء، أن عقود الموظفين الحكوميين الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستخضع للمراجعة أيضًا، فيما تبدو كحملة موسعة لمراجعة الزيادة في مرتبات الموظفين الحكوميين.
في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى وصول معدل التضخم إلى قرابة 200% بحلول نهاية العام، تعهد“مايلي” بتقليص الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107659894
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