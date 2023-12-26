شركة لونيلي للنسيج تعرض ممارساتها المستدامة في دبي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – في قلب مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب28) في دبي، أبرزت شركة النسيج البرازيلية“لونيلي” (Lunelli)، القادمة من ولاية سانتا كاتارينا، حضورها ومساهمتها البارزة في جعل الصناعة النسيجية أكثر استدامة. وجسّدت الشركة الروح التحفيزية لقضايا البيئة والموضة في فعاليات المؤتمر، حيث شاركت خبيرة الاستدامة في الشركة و مندوبتها للمؤتمر السيدة ماريانا إميريش (في الصورة أعلاه، على اليسار)، في جلسات حوارية ملهمة. وفي هذا السياق، ألقت الضوء على تطورات الشركة في مجال الممارسات المستدامة، مسجلة إسهامًا بارزًا في تحول الصناعة النسيجية نحو مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.

وفي حديثها مع وكالة الأنباء العربية البرازيليّة، قالت الخبيرة:“إنّ الاستدامة هي جزءٌ لا يتجزّا من الحمض النووي الذي يشكّل 'لونيلي'، إنها شركة عائلية بدأت صغيرة ثمّ نمت بشكلٍ كبير، ولطالما أخذَتْ على عاتقها التحسين الأمثل لاستخدام الموارد”.

أثناء الجلسات الحوارية، شاركت ماريانا مع الحضور مسيرة لونيلي التي، وفقًا لها، بدأت رحلَتَها ككيانٍ مستدام، وذلك من خلال إنتاج حفاضات باستخدام مخلّفات الأقمشة الصناعية في عام 1981. أمّا موضوعات الجلسات فكانت تحت عنوان: 'تشكيل مستقبل مستدام: إيجاد صناعة موضة وجمال مستدامة' و 'قصص نجاح حول الحوكمة وتحديات ESG'. علمًا بأنّ“ESG” هو اختصار لـ (Environmental, social, and corporate governance) أي: الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

الإنتاج في أحد معامل لونيلي

وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة:“في جلسة الحوار حول الموضة والجمال، كنَّا الشركة الوحيدة في مجال النسيج وحظينا بمناقشةٍ غنيةٍ جدًا. من المثير أن ندرك القوة التي تمتلكها الصناعة في التأثير على السلوك الاستهلاكيّ للفرد؛ في جعل الاختيار المدروس للاستهلاك جزءًا بل عادةً من سلوك المستهلك، كما في حثّه على السعي وراء منتجات الأزياء المعتمدة والقابلة للتتبع. ولكن لا يمكننا تحقيق التغيير كشركةٍ في مجال الأزياء بمفردنا، فهذا التحوّل نحو الاستهلاك المدروس يحتاج من كلّ بدّ إلى تكاتفٍ جماعي”.

بانضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في البرازيل منذ نوفمبر، تلتزم لونيلي بأهداف التنمية المستدامة. علماً بأنّه قد سبق وأسست الشركة قسمًا للاستدامة وذلك في عام 2019. لكن وفقًا لماريانا، فإنّ نظام الإدارة البيئية موجود منذ عام 2006، كما أنّه قد تمت المصادقة على عمليات الشركة وفقًا لمعيار (أيزو 14001) الدولي..

في هذا الخصوص، أفادت ماريانا:“إنَّ هذا الميثاق هو أيضًا جزءٌ من استراتيجيتنا، وكان من المهم جدًا أن نكون معهم في كوب28. ولقد جاء هذا الانضمام للتّأكيد على عهودنا ولتقديم تقاريرٍ حول تقدُّمنا؛ إذ أنّنا سبق وقمنا بوضع أهداف التنمية المستدامة كأولويّة وبشكلٍ طوعيٍّ بحت”.

وبحسب ما صرّحت به الخبيرة فإنّ تغييرًا هيكليًّا حدث في الشركة، في عام 2022، جمَعَ بين قسم الاستدامة وقسم الحوكمة والتدقيق، مما جعل الـ ESG (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) قطَّاعًا استراتيجيًا لنموذج الأعمال. وأفادت:“إنَّ جلب الـ ESG إلى داخل استراتيجية الشركة كان إشارةً إلى نضجها؛ إذ ولكي تكون أيّة عمليّةٍ عمليّةً مستدامةً، يجب أن تكون قابلةً للتحقيق على الصعيد الاقتصادي”.

من الجدير بالذّكر أنّ لونيلي تمتلك اليوم اثنين من تقارير الاستدامة المنشورة التي تقدم سلسلة من المبادرات في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

في هذا الصدد ومن بين مبادرات الشركة، تلك التي تعمل على تقليل تأثيرات الصناعة النسيجية على البيئة، إذ تستثمر لونيلي في مواد خام ذات تأثيرٍ بيئيٍّ أقلّ وعمليات أكثر فعالية من الناحية البيئية، مثل القطن والفسكوز المعتمدين، وهي عضو في حملة“Better Cotton Initiative” الرامية لتحقيق إنتاج أكثر مسؤولية للقطن، في سلسلة التوريد النسيجية.

بالإضافة لذلك، فإنَّ لونيلي تمتلك أكبر مرافق الطباعة الرقمية في البلاد، والتي تعمل بتقنيّة تقوم على التحسين من العملية وزيادة إنتاج الطبعات بنسبة 24%، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من استهلاك الماء بنسبة 15% مقارنةً بالعمليات التقليدية.

فضلًا عن أنّها قامت مؤخرًا بتنفيذ تقنية مستدامة لإنتاج نسيج مودال قابل للتحلل الحيوي، مماثل للفسكوز، ومصنوع من الخشب. حيث تهدف لونيلي إلى توفير متوسط قدره أربعة أطنان من هذا المنتج شهريًا للسوق. يعمل هذا النسيج على إضفاء قيمة لاستصلاح مخلّفات الخشب، مما يسهم في تعزيز دورة اقتصادية أكثر استدامة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ لونيلي تأسست منذ 42 عامًا وتمتلك وحدتين تجاريتين، واحدة للغزل و النسيج والأخرى للملابس الجاهزة، والتي تضم ثماني علامات تجارية للملابس بما في ذلك ملابس الخدّج، الملابس النسائية والرجالية، ملابس الشاطئ؛ الملابس الحضرية، والملابس الرياضية والجينز. علاوةً على هذا، تدير الشركة العائلية مصانع في ولاية سانتا كاتارينا وساو باولو وسيارا في البرازيل، بالإضافة إلى الباراغواي، وتضم أكثر من خمسة آلاف موظف. كما لديها أيضًا جهود في مجال العمل الاجتماعي والحوكمة.

أزياء للتصدير

تتمتع لونيلي بوجودٍ كبير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تمتلك متاجر خاصّةً بها أو مجموعات في متاجر متعددة العلامات في جميع الولايات البرازيلية تقريبًا. أمّا في الخارج، فتتجه نحو حوالي 80% من المبيعات إلى دول أمريكا الجنوبية والوسطى، ولكنها تخدم أيضًا أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أنّها في هذا العام، بدأت في بيع منتجاتها إلى لبنان ولديها بالفعل طلبيات من هذا البلد العربي للعام المقبل. لكنّ طموحها يتمدّ إلى ما بعد ذلك، حيث تمتلك الشركة استراتيجية للتوسع في مناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط.

لا يفوتنا أن ننوّه إلى أنّ إحدى الدروس التي تعلّمتها ماريانا من رحلتها إلى دبي هي أن هناك تحديات في جميع القطاعات، وأن التغيير هو عمليّة جماعية وأنه على الرغم من كل التحدّيات الراهنة يتم فعلًا، على حدّ تعبيرها، تنفيذ:“إجراءات وحلول محلية لمشاكل عالمية”.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.





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