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خام الحديد يتجاوز 140 دولارا إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022

12/26/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، مما يظهر أن جهود بكين لوقف تراجع سوق العقارات في الأشهر الأخيرة قد تؤتي ثمارها.
وارتفعت العقود الآجلة في سنغافورة فوق 140 دولارا للطن وسط تداولات ضعيفة، فيما يتزايد التفاؤل بأن التعافي الاقتصادي في الصين وقطاع العقارات الذي يعتمد على الصلب بكثافة يكتسبان زخما أخيرا، بعد إعادة فتح ضعيفة بعد الوباء في العام الماضي، خيبت آمال المستثمرين.
وأطلقت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين يوم الخميس الماضي الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام مع تعزيز السلطات لجهود رفع النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلنت بكين في نوفمبر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتعزيز التنشيط الحضري، مما يوفر الإغاثة لقطاع العقارات الذي يستخدم الصلب بكثافة وسط موجة من تخلف المطورين عن السداد، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
ومع تزايد الترقب لتحسن الطلب، فإن مصانع الصلب التي خفضت مخزونات خام الحديد للحفاظ على عملياتها هزيلة قد تواجه الآن ضغط إعادة تخزين إذا تجاوزت الاحتياجات الإمدادات.
وقال العضو المنتدب لشركة Navigate Commodities Pte أتيلا ويدنيل في سنغافورة إن بيانات معاملات الإسكان التجاري الأسبوعية الأخيرة أظهرت تحسنا إيجابيا وعززت المعنويات الصعودية. «نحن نؤكد أن العقود الآجلة لخام الحديد يجب أن تستهدف بسهولة 145-158 دولارا للطن على الأقل بحلول الربع القادم».
وارتفع خام الحديد بنسبة 1.5% إلى 140.55 دولارا للطن في الساعة، فيما ارتفعت العقود الآجلة في داليان بنسبة 1.3%، في حين صعدت أسعار كل من حديد التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن في شنغهاي.

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