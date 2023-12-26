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بيل غيتس الذكاء الاصطناعي قد يجعل العالم أكثر إنصافا

12/26/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرى الملياردير بيل غيتس أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل العالم أكثر إنصافا، لأنه يمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتقليل أو حتى إلغاء الفجوة الزمنية بين وصول الابتكارات الجديدة إلى العالم الغني والعالم الفقير. وأشاد الشريك المؤسس لـ «مايكروسوفت» في تدوينة عن توقعاته للعام المقبل بالطبيعة الثورية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة.
وأوضح غيتس أن تطوير الذكاء الاصطناعي على وشك تعزيز الابتكار، قائلا: الابتكار يعد السبب وراء تحسين حياتنا كثيرا خلال القرن الماضي من الكهرباء والسيارات وإلى الطائرات، إنه جعل العالم أفضل.
وأشار إلى أن عام 2023 يعد الأول الذي يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل أو لأسباب جدية، إذ أصبح لدى العالم فكرة أفضل عن الوظائف التي يمكن لتلك التكنولوجيا القيام بها.

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