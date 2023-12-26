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اليوان الصيني يتجاوز الين ويصبح رابع أكبر العملات حصة في المدفوعات الدولية

12/26/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفوق اليوان الصيني على الين الياباني من حيث الحصة في معاملات المدفوعات الدولية في نوفمبر وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2022، وفقا لبيانات منصة المدفوعات الدولية «سويفت».
وارتفعت حصة اليوان في المدفوعات العالمية إلى 4.6% في نوفمبر من 3.6% في الشهر السابق، ليتجاوز الين ويصبح رابع أكثر العملات استخداما في العالم.
وخلال العام الحالي حتى الآن، يعد اليوان من بين أسوأ العملات أداء في العالم، إذ انخفض بحوالي 3.5% مقابل الدولار في ظل ضعف النمو الاقتصادي في الصين والمخاوف المتعلقة بأزمة السيولة في قطاع العقارات. ويرى المحللون أن تزايد استخدام اليوان الصيني في المدفوعات العالمية سيكون مرحبا به من قبل بكين التي تهدف إلى زيادة استخدام عملتها.

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