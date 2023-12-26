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الاقتصاد الصيني قد يصبح الأكبر في العالم بحلول 2037

12/26/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد تنجح الصين في تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2037، وفقا لتوقعات شركة الاستشارات الاقتصادية التي يقع مقرها في لندن «سنتر أوف إيكونومكس آند بزنس ريسيرش»، حيث تتوقع الشركة أن تصبح المملكة المتحدة أفضل اقتصادات أوروبا أداء خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، مقلصة الفارق مع ألمانيا، وتعزز تفوقها على فرنسا.
وتشير التوقعات إلى استقرار معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة عند ما يتراوح بين 1.6 و1.8% في الفترة حتى عام 2038، ما يساعدها في الحفاظ على مكانتها كسادس أكبر اقتصادات العالم.
وتشير توقعات الشركة على المدى الطويل أيضا إلى نمو اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من اقتصادات منطقة اليورو الأربعة الكبرى وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن ليس بنفس سرعة نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
كما يتوقع تخلص المملكة المتحدة من الضغوط الاقتصادية التي استمرت سنوات والناتجة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي وسلسلة من الصدمات شملت جائحة «كوفيد-19»، أما بحلول عام 2038، فمن المتوقع خروج إيطاليا من قائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم من حيث الحجم، على أن تحل محلها كوريا الجنوبية.

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