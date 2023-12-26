تخفيض أسعار الفائدة مفتاح النشاط الاقتصادي بالكويت في 2024

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربي - علي إبراهيميحمل العام 2024 تنبؤات إيجابية بسجل اقتصادي يبعث على الأمل بعد عام من التذبذب في الاقتصاد الكويتي، ويعزو المتفائلون مبرراتهم بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسؤولية الحكم في البلاد، لتدخل الكويت عصرا من الإنجازات والطموحات الاقتصادية التي تنادي بها كل القطاعات. وأجمع اقتصاديون لـ «الأنباء»على أن السياسة النقدية وما يتبعها من تغيرات في أسعار الفائدة هي كلمة السر ومفتاح النشاط الاقتصادي خلال العام الجديد، إذ إن الإشارات التي أرسلها «الفيدرالي الأميركي» بتغيير سياسة التشديد النقدي والبدء بتخفيض أسعار الفائدة، ستتبعها تحولات بالمقابل في الأنشطة الاقتصادية كافة. وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم بنسبة تراكمية قدرها 75 نقطة خلال 2023، إذ بدأت الفائدة خلال العام الحالي عند مستوى 3.5% وتنهي العام عند مستوى 4.25%، إذ تم اتخاذ قرارات رفع الفائدة خلال 2023 بناء على قراءة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وخاصة انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية والمنهج المدروس في تحريك أسعار الفائدة وزيادة فعالية أدوات التدخل في السوق النقدي، للسيطرة على معدلات التضخم.وعالميا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في منتصف ديسمبر الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير لرابع مرة خلال اجتماعات 2023، بعدما صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.وفي الإطار العام، ترتكز الكويت على عدد من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد المحلي عبر الاستدامة المالية وإنشاء إطار مستقر ومستدام يعزز الإدارة الحكيمة للمالية العامة للدولة ويزيد من تحصيل الإيرادات ويوجه سياسات الاتفاق بشكل أكثر مسؤولية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث ترتكز رؤية البلاد لعام 2035 في تقليل الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد ونموه، فضلا عن خلق وتنمية فرص العمل الهادفة للمواطنين وإعداد الموظفين الجدد بالمهارات اللازمة، وتحسين فاعلية الحكومة وجودة الخدمات العامة من خلال إنشاء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية وتبسيط ورقمنة العمليات الحكومية.ويرى الخبراء والمختصون في أسواق المال والذهب والعقار والصناعة والسياحة والنفط أن 2024 سيكون عاما محملا بالكثير من المؤشرات الإيجابية التي ستدعم أرباح القطاعات الاقتصادية كافة، إذ جاءت آراؤهم كالتالي:حمد العميري: 2023 كان متعباً للمستثمرين.. و2024 عام الأسهم التشغيلية

حمد العميري



ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار، حمد أحمد العميري، أن عام 2023 كان متعبا للمستثمرين في أسواق الأسهم خصوصا في ظل ما شهده من استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية، وزيادة معدلات الفائدة، ناهيك عن المتغيرات الجيوسياسية التي تركت أثرا ملحوظا في نفوس وسلوك المستثمرين سواء أفراد أو صناديق.

ومحليا، أشار العميري إلى أن التغييرات التي تجريها المؤسسات العالمية مثل «فوتسي راسل» و«MSCI» لأوزان الأسهم المدرجة على مؤشراتها كانت تعطي زخما أكبر في السوق خلال أعوام 2021 و2022 بصورة أكبر من تأثيرها في 2023. وأضاف ان 2024 سيكون عاما أكثر تفاؤلا، مدفوعا بالاستقرار السياسي محليا إثر تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، ما سيكون له مردود إيجابي على حركة الاقتصاد ككل.

ولفت العميري إلى أن تباطؤ سياسة التشديد النقدي عالميا، وتوقعات تراجع معدلات الفائدة تزيد من جاذبية قطاع الأسهم خلال 2024، إذ سيتوقع أن تزيد حركة الائتمان بالمصارف فيما ستوجه السيولة المتوافرة من قطاعات أخرى إلى أسواق الأسهم ما سيرفع من معدلات السيولة المتداولة في أسواق الأسهم خلال 2024. وأشار العميري إلى أن الأسهم المستهدفة من قبل المستثمرين على اختلافهم خلال العام المقبل ستكون الأسهم التشغيلية التي تتمتع بديمومة الإيرادات وأداء تشغيلي إيجابي يضمن تحقيق توزيعات إيجابية.

توفيق الجراح: جاذبية العقار في الكويت تزداد بالعام الجديد

توفيق الجراح



قال الخبير العقاري، توفيق الجراح إن السوق العقاري بالكويت كان مستقرا بشكل عام في 2023، متوقعا أن تزداد جاذبية العقارات داخل البلاد خلال 2024 وخصوصا القطاع الاستثماري، مدفوعا بجاذبية العوائد بالقطاع سواء كانت على رأس المال المستثمر أو العوائد الإيرادية، كما سيظل العقار هو الملاذ الآمن بالكويت نظرا لأن عوائده محليا تعتبر مستقرة مقارنة مع الأسواق الأخرى. وأضاف الجراح «في 2024 سيستحوذ العقار الاستثماري على اهتمام المستثمرين مدفوعا بعدة عوامل يأتي على رأسها بدء تباطؤ سياسة التشديد النقدي وما سيتبعها من تخفيض معدلات الفائدة، ناهيك عن ارتفاع معدلات الإشغال عند مستويات مستقرة، وصولا إلى جاذبية واستقرار معدلات الإيجار، وصولا إلى محدودية المعروض في ذلك القطاع، بينما سينصب اهتمام المستثمرين على عقارات السالمية وحولي والفروانية». وأشار الجراح إلى أن قطاع المكاتب التجارية الفاخرة ما زالت تتمتع بجاذبية ستزيد من معدلات الطلب عليها بما يضمن استقرار عوائد ذلك القطاع، بينما قد تشهد الفئات الأقل بذلك القطاع تغيرات في الطلب مدفوعة بالقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، ما يعني أن مستقبل المكاتب التجارية في 2024 وما بعده سيركز على البنايات ذات الطراز الفاخر بما تقدمه من خدمات مبتكرة لعملائها. ولفت الجراح إلى أن العاملين في قطاع التجزئة سيرفعون الطلب على المحلات والمعارض ذات المساحات الكبيرة خلال 2024 لتلبي الطلب المتزايد على أنشطتهم وتلبية لرغبة المتسوقين الذين يرغبون في أسواق تحتوي على خيارات كبيرة ومتنوعة من المنتجات، ولفت إلى أن المحلات الصغيرة سيتقلص الطلب عليها مدفوعا بأنشطة التجارة الإلكترونية، ما يعني زيادة جاذبية المحلات كبيرة المساحة في 2024.

طلال البذالي: 5 تحديات تواجه قطاع النفط الكويتي

د.طلال البذالي



قال نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) د.طلال البذالي ان القطاع النفطي الكويتي يواجه عددا من التحديات والمتطلبات خلال العام الجديد، رصدها في التالي: 1- استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة الخارجية ويختص بمعالجة القضايا النفطية الحدودية ويتعامل مع منظمات الطاقة العالمية والإقليمية ويتابع الاستثمارات النفطية الخارجية.

2- إنشاء جهاز يختص باستدامة الثروات البترولية بيئيا واقتصاديا لمراقبة عمليات إنتاج النفط.

3- إعادة ترتيب القطاع النفطي كالتالي:

أولا: تقليص عدد الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إلى شركتين: شركة مسؤولة عن الإنتاج، وأخرى عن التكرير والبتروكيماويات.

ثانيا: معالجة تضخم العمالة غير المنتجة في القطاع النفطي حيث بلغ بند رواتب وأجور ومكافآت العمالة النفطية 5 أضعاف ما كان عليه سنة 2000 وهذا أمر غير مقبول ويحتاج الى مراجعة وتعديل.

ثالثا: منح وزارة النفط صلاحيات أوسع لرسم السياسات النفطية المتعلقة بالإنتاج والتكرير والاستثمار النفطي وإشراكها فعليا في صنع القرار على مستوى الوكيل والوكلاء المساعدين وليس شكليا على مستوى الوزير.

4- تبني سياسة المشاركة بالإنتاج PSA خصوصا في الحقول الكهلة والحقول البحرية ذات الكلفة العالية وتقليص استخدام عقود الخدمات (Service Contract) ذات الكلفة العالية حيث بلغت التكلفة مليار دينار سنويا دون مردود اقتصادي.

5- زيادة الإنتاج دون الإضرار بصحة المكامن النفطية ومعالجة زيادة إنتاج الماء في حقل برقان، حيث ان حقل برقان يمثل 60% من إنتاج النفط بالكويت.

حسين الخرافي: القطاع الصناعي أمل الكويت في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام

حسين الخرافي





قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، حسين الخرافي، إن القطاع الصناعي يظل أمل الكويت في التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال ما يتيحه من أنشطة اقتصادية تشغيلية تفتح المجال نحو دعم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التوظيف للمواطنين، ناهيك عن إثراء السوق الكويتي بمنتجات ذات جودة ومواصفات عالية. وأكد الخرافي أن جهود القطاع الصناعي استمرت خلال 2023 في الرقي بالاقتصاد الكويت، وأن 2024 سيكون استمرارا لنهج القطاع الذي يستهدف دعم الاقتصاد بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي من خلال استهداف ودعم أنشطة صناعية تحتاجها الكويت مثل قطاع صناعات المواد الغذائية والأدوية وغيرها. وأشار الخرافي إلى أن القطاع الصناعي في الكويت ما زال يبحث عن المزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع عبر السياسات الحكومية التي تحفز الأنشطة وتضمن المنافسة والأفضلية للمنتجات الوطنية سواء في التعاقدات الحكومية أو بالأسواق المحلية، يما يساعد القطاع في تحقيق معدلات نمو متزايدة.



محمد فاضل: 3 عوامل تدفع لأرباح أكبر للذهب

محمد فاضل



ذكر خبير الذهب والمعادن الثمينة مدير عام شركة دبلة محمد فاضل، أن عام 2023 شهد تولد العديد من الفرص لاقتناء الذهب وتحقيق أرباح مقبولة من عمليات إعادة البيع، وهو ما دفع نحو رفع معدلات الطلب على المعدن الأصفر خلال فترات متفاوتة من العام جاءت جميعها محملة بأرباح إيجابية للمتعاملين.

وأشار فاضل إلى أن عام 2024 سيكون محملا بأرباح أكثر لقطاع الذهب مدفوعا ب 3 من العوامل كالتالي: 1- استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ إن ما يشهده العالم حاليا من تغيرات وأحداث جيوسياسية في أماكن متفرقة من شأنه أن يرفع الطلب على الذهب كملاذ آمن يحفظ قيمة المدخرات، وهو ما يرشح الأسعار نحو ارتفاعات جديدة مدعومة بزيادة الطلب.

2- سياسة التشديد النقدي: إذ إن الإشارات التي بثها الفيدرالي الأميركي بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة من شأنها أن تقلل إقبال المستثمرين على الدولار، وبالتالي سيكون هناك إقبال على الذهب.

3- السلوك الشخصي: إذ إن تغيرات سلوك الأفراد بالتزامن مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تذهب دائما للبحث عن الملاذات الآمنة، وهو الأمر الذي يوفره الذهب الذي يبتعد بصورة ملحوظة عن التقلبات السريعة والخسائر الكبيرة وهو ما يحقق هدف الأفراد بالمقام الأول.

محمد المطيري: تطور ملحوظ في السفر والأسعار

محمد المطيري



أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري، إلى إن عام 2023 شهد تحسنا في أداء قطاع السياحة والسفر محليا وعالميا مدفوعا باستمرار الزخم على السفر بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد وما تضمنته من إجراءات تعليق لحركة السفر. وأشار المطيري إلى أن عام 2023 شهد معدلات نمو ملحوظة في إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت على السفر إذ ارتفع بنسبة 12.4% خلال أول 9 أشهر من 2023 ليصل إلى 3.53 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 3.14 في نهاية سبتمبر 222 ما يعني أن أول 9 أشهر من العام الحالي شهد ارتفاعا في الإنفاق بنحو 400 مليون دينار وهو مؤشر إيجابي جدا. وأشار إلى أن التغيرات في أسعار النفط خلال 2023 واستمرارها في معدلات دون الـ 100 دولار للبرميل كان له الأثر الجيد في زيادة حركة السفر مع استقرار أسعار التذاكر وانخفاض التكاليف التشغيلية للشركات نسبيا، ناهيك عن توسع الشركات المحلية في وجهات السفر التي تطير إليها.

وأضاف المطيري أن عام 2024 سيشهد تطورا ملحوظا في حركة السفر والأسعار أيضا، خصوصا مع زيادة أعداد الطائرات التي تعمل عبر مطار الكويت وهو ما يرفع السعة المقعدية بصورة تلقائي.

حمد التركيت: خصخصة بعض القطاعات النفطية.. والتوسع في البتروكيماويات

حمد التركيت

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكويت للبتروكيماويات حمد التركيت إنه عند النظر إلى النفط ومشتقاته يتبين أن صناعة البتروكيماويات أصبحت ذات أهمية قصوى في دعم اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، لذا فإن هناك بعض النقاط الحيوية والتي نعتقد أنه من الضرورة بمكان إعطائها شيئا من الأولوية والأهمية في القطاع النفطي، نظرا لانعكاساتها الاقتصادية الحيوية على اقتصاد الكويت، وهي كالتالي:1- المضي قدما في تنفيذ مشروع الأوليفينات الثالث في مصفاة الزور والبحث عن شريك استراتيجي مناسب بعد إضافة وحدات إنتاجية أخرى جاذبة للاستثمار على المشروع بحيث تضفي ميزة اقتصادية على المشروع مثل إضافة إنتاج PTA وPET.2- الاهتمام والإسراع في تنفيذ مشروع الأوليفينات الرابع بعض توفر مواد اللقيم ونظرا لتأخر المشروع عن المخطط له مسبقا للظروف الصعبة التي مرت على الصناعة عموما.3- دعم تأسيس شركة الصناعات المتقدمة التي يطمح نواب الأمة لتحقيقها على أرض الواقع والدعم يكون بتوفير مواد اللقيم بأسعار تنافسية بحيث يكون التركيز على القيمة المضافة لهذه المشاريع والتي تدعم حركة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.4- خصخصة بعض القطاعات في «مؤسسة البترول» التي تشكل تكلفة مع محدودية المردود الاقتصادي لها مثل مصنع تعبئة أسطوانات الغاز وكذلك الوكالات التجارية للبواخر وغيرها من بعض القطاعات، حيث إدارتها من القطاع الخاص تشكل رافدا اقتصاديا حيوي وداعما لتحريك الدورة الاقتصادية.‏5- الإعداد من الآن والاهتمام بتطوير مركز لأبحاث وتطوير للمنتجات والمشتقات النفطية وكذلك المنتجات البتروكيماوية لمساعدة وتحفيز المستثمرين في الدخول في صناعات تحويلية تعتمد على هذه المنتجات، لاسيما أن الكويت تخلو من مثل هذا المركز البحثي بالرغم من وجود مشاركات اقتصادية مع شركات أجنبية متعددة لها باع كبير في البحوث والتطوير.‏6- الاهتمام البيئي وذلك بتكليف المقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة في عقود طويلة بزراعة وتشجير مراكز العمل المتعددة في صحاري دولة الكويت سواء القريبة من مشاريع حفر الآبار أو بعض محطات ومراكز تجميع النفط في الشمال.‏7- ضرورة دراسة وبحث إمكانية استغلال المناطق الشمالية من الكويت والتخطيط لإقامة مشاريع كبرى في شمال الكويت الذي يخلو من المناطق السكنية بحيث يتم شحن منتجات هذه المصانع إلى مراكز التجميع ومرافق التصدير في جنوب الكويت كما تفعل حاليا في نقل النفط الثقيل والخفيف من شمال الكويت إلى جنوبه.‏8- الاستفادة من استثمارات المؤسسة الخارجية وذلك بتدريب العنصر البشري الكويتي في تلك الاستثمارات في أنحاء العالم كل قطاع واختصاصاته سواء كانت في التنقيب البحري أو في مصانع ومصافي المؤسسة التي لديها استثمارات مشتركة مع شركاء آخرين.