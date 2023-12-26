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KIB يقدم المزيد من العروض ضمن برنامج مكافآته الرقمي الشامل

12/26/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن التوسع في برنامج مكافآته الرقمي الشامل «مكافآت KIB»، والذي يعد من أفضل البرامج المصممة للارتقاء بتجربة العملاء في الكويت. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قيمة أعلى للعملاء مقابل جميع عملياتهم المصرفية، إضافة إلى مكافأتهم بمزايا أكثر من أجل تعزيز تجربتهم المصرفية.
وضمن المزايا الجديدة والمحسنة في إطار هذا التوسع، أضاف البنك مجموعة من العروض المميزة وأسس شراكات جديدة مع عدد من الموردين ومزودي الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك من أجل تمكين العملاء من استبدال نقاط مكافآتهم رقميا وبأسلوب أكثر سهولة وسلاسة، للحصول على مكافآت أكثر تنوعا تشمل مجموعة واسعة من بطاقات الهدايا والقسائم الإلكترونية وغيرها من المنتجات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى.
وبهذه المناسبة، قالت مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، ليلى نصرالله: منذ إطلاقه بداية العام، أسهم برنامج مكافآت KIB الرقمي بالتغيير الجذري في السوق المصرفي المحلي، حيث اختلفت طريقة تفاعل العملاء مع البنوك والمؤسسات المالية. ومع تزايد الطلب على الحلول الرقمية والتجارب المصرفية الشخصية، اتخذ KIB نهجا استباقيا لتلبية احتياجات عملائه المتنامية، عبر تعزيز التجربة المصرفية وتقديم المزيد من المكافآت التي تلبي طموحات عملائنا وتعبر عن امتناننا لولائهم وثقتهم بمنتجاتنا وخدماتنا المتكاملة.
وأوضحت أن برنامج «مكافآت KIB» يكافئ العملاء بنقاط قابلة للاستبدال بمجموعة متنوعة من المزايا مقابل إنجاز مجموعة واسعة من العمليات المصرفية اليومية، على غرار فتح الحسابات أو إيداع الأموال والودائع أو تفعيل البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، أو إيداع الرواتب وغيرها الكثير. كما يتميز هذا البرنامج بالمجموعة الواسعة من المكافآت الفريدة التي يوفرها طوال العام.
واختتمت بأن هذا البرنامج متاح للعملاء المسجلين في منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل»، حيث يمكنهم التسجيل في برنامج المكافآت مجانا، من خلال التطبيق أو خدمات المصرفية أونلاين، ثم اتباع خطوات عملية التسجيل واستكمالها.

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