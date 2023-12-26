Wednesday, 27 December 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغرفة عبدالعزيز الصقر للتنمية نظم 80 برنامجا في 2023

12/26/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع لعام 2023 يوم الأحد 24 الجاري بمقر «الغرفة»، حيث ناقش عددا من المواضيع المهمة، تضمنت ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال الربع الأخير لعام 2023، والخطة التشغيلية النصف السنوية لعام 2024 ومواضيع أخرى.
وقد استهل رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء، واستعرض المجلس الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير لعام 2023، حيث بلغت 23 برنامجا ونشاطا شارك فيها ما يقارب 305 مشاركين من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد.
وقد نفذ مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير نحو 80 برنامجا ونشاطا خلال عام 2023 وقد بلغ عدد المشاركين في تلك البرامج 1200 مشارك، وقد طرح المركز خلال عام 2023 ما يقارب 11 شهادة مهنية في مجالات مختلفة ومتنوعة.
وتأتي أهمية الشهادات المهنية التي طرحها المركز خلال عام 2023 في إطار تعزيز التطوير الشخصي والمهني للأفراد في تلك المجالات. والجدير بالذكر، ان حصول الفرد على شهادة مهنية لا يعني فقط اكتساب المعرفة الخاصة بذلك المجال المهني، بل يمثل أيضا تعزيزا للموقع الاحترافي للفرد وفتح أبواب الفرص الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشهادات في بناء الثقة لدى الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤوليات في بيئة العمل.
وبشكل عام، تمثل هذه الشهادات استثمارا فاعلا في تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الفردية وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات الخاصة والعامة، وتم إطلاع المجلس على خطة المركز التشغيلية النصف السنوية لعام 2024، حيث تضمنت العديد من البرامج التدريبية والأنشطة التأهيلية ذات الأهمية للقطاعين الخاص والحكومي.
وقد تمت مراعاة زيادة البرامج التي تؤدي إلى الشهادات المهنية والاحترافية وكذلك إعادة طرح برنامج «تدريب وتأهيل حديثي التعيين» الذي لاقى صدى طيبا في نسخته الأولى عام 2023. كما تما مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المركز مهتم بتقديم البرامج النوعية المعنية بتأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاعين الخاص والعام والتي تأتي تأكيدا لدور غرفة تجارة وصناعة الكويت في المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقد أشاد المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز من تنفيذ برامجه بالشكل الأمثل وتعزيز قدراته في تحقيق أهدافه المرسومة له.

MENAFN26122023000130011022ID1107659865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث