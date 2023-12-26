أجيليتي تتعهد بقيادة عمليات التحول لتحقيق مستقبل دون انبعاثات



طارق سلطان: موضوع أهداف الاستدامة يحظى بعناية واهتمام خاص لدينا في «أجيليتي» نرغب في جعل منطقتنا منخفضة الانبعاثات.. للوصول إلى الهدف بصافي صفر انبعاثات

أكدت شركة أجيليتي التزامها بمكافحة التغير المناخي، بتوقيعها على البيان المشترك للمنتدى الاقتصادي العالمي حول تحقيق مستقبل صافي صفر انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط.وقد انضمت «أجيليتي» إلى 13 شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موقعة على البيان المشترك بوصفهم أعضاء مبادرة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنضوي تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، متعهدين جميعا بالعمل معا للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، وخفض الانبعاثات في المدى القريب، فضلا عن تعزيز النمو الصديق للبيئة، ونشر الوعي وتعزيز القدرات، خاصة بين المستهلكين وأطراف سلسلة الإمداد، وأخيرا التعاون مع القطاع العام لخلق بيئة مشجعة.حول هذا الحدث، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي: «هذا التحالف الذي يضم كبار قادة الأعمال، والذين يمثلون 7% من الانبعاثات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ملتزم بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الملموسة، بل ويقوم التحالف بما هو أكثر من التزاماته الرامية إلى الحد من الانبعاثات، وحشد طاقات وقدرات النظام البيئي بهدف الوصول إلى مستقبل صافي صفر. ولا تقتصر أهداف هذا التحالف على مكافحة تغير المناخ فحسب، بل إنه يتطلع إلى اغتنام الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للمنطقة يشمل الجميع».من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق سلطان: «يحظى موضوع أهداف الاستدامة بعناية واهتمام خاص لدينا في أجيليتي، ونسعى دائما للتعاون مع من يشاركنا رؤيتنا. ومع انضمامنا لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط إلا تأكيدا على هذا الالتزام الذي تعكسه جهودنا المبذولة في هذا المجال. إننا نؤمن بأن هذا النوع من التعاون مهم وأساسي إذا ما كنا نرغب في جعل منطقتنا منخفضة الانبعاثات ومن أجل تحقيق الهدف المتمثل بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات».وتولي أجيليتي عناية كبرى لأهداف الاستدامة، حيث تصمم جميع شركاتها التابعة خططها وفقا لطبيعة عملها، في مجال البيئة والمجتمع وحوكمة المؤسسات، حيث إن معظم الانبعاثات في أجيليتي تصدر عن أكبر شركتين تابعتين لها، وهما مينزيز للطيران وترايستار، وكلتا الشركتين تعملان للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2045 و2050 على التوالي.وتعمل مينزيز على خفض انبعاثاتها ضمن النطاقات 1 و2 بنسبة 50% وضمن النطاق 3 بنسبة 20% بحلول 2030، وفقا لمبادرة «الأهداف ذات أساس علمي»، وفي الوقت نفسه وضعت ترايستار هدفا يتمثل بخفض سنوي لكثافة استهلاك الطاقة التشغيلية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 30 ألف طن، ما يعادل 35% من إجمالي انبعاثاتها في نطاق 1 و2.كما تساهم ترايستار في جهود مكافحة التغير المناخي باعتمادها وقودا خاليا من الانبعاثات في 5% من عملياتها للشحن البحري في المحيطات العميقة بحلول عام 2030، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 40% لكل عملية نقل مقارنة بعام 2008.وتجدر الإشارة إلى أن «ترايستار» هي واحدة من أولى الشركات الموقعة على مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة «Forward Faster»، التي تشجع على تحقيق أكبر تغيير بأسرع وقت حتى عام 2030.كما تتميز أجيليتي للمجمعات اللوجستية، وهي إحدى الشركات التابعة لأجيليتي، بتلبيتها للمعايير العالمية في استخدام المواد المستدامة في التصاميم والأنظمة الخاصة بتطوير وتشييد البنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.وتعتبر مستودعات أجيليتي في الرياض وساحل العاج الأولى من نوعها التي نالت شهادة «EDGE Advanced» والتي تعتبر معيارا عالميا يمنح من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للمباني التي توفر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة.وقد اختيرت أجيليتي مؤخرا، لتكون واحدة من 3 شركات كويتية رائدة في قائمة فوربس الجديدة لأفضل 100 شركة في الشرق الأوسط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدامة، وفيما يلي قائمة الموقعين على البيان المشترك كأعضاء مبادرة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:1 - طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي (الكويت).2 - ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي، أكوا باور (المملكة العربية السعودية).3 - ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي، نفط الهلال (الإمارات العربية المتحدة).4 - حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، &e (الإمارات العربية المتحدة).5 - شايني نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة).6 - هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول (الإمارات العربية المتحدة).7 - عبدالعزيز الحليسي الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الخليج الدولي (البحرين).8 - محمد العارضي، الرئيس التنفيذي، إنفستكورب (البحرين).9 - أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة).10 - هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي، سيمنز الإمارات والشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة).11 - جاسم حسين أحمد ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) (الإمارات العربية المتحدة).12 - لينا نورالدين، الرئيس التنفيذي والمدير العام، لمار القابضة (البحرين).13 - عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أسياد (عمان).14 - خليل ياسين، رئيس، يونيليفر آرابيا (الإمارات العربية المتحدة).