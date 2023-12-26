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Stc في 2023 عام حافل بالمساهمة المجتمعية المتميزة

12/26/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد الابتكار والتنوع في دعم المجتمع بمنزلة التزام طويل الأمد يندرج ضمن القيم الأساسية لإطار برنامج المسؤولية المجتمعية (CSR) الشامل والمستدام لشركة stc نظرا لدورها كشركة رائدة في سوق الاتصالات في الكويت، سخرت stc مواردها وخبراتها لإطلاق أو المشاركة في مبادرات ذات تأثير إيجابي وممتد المدى على المجتمع.
وقد نفذت stc برامج مجتمعية تهدف الى تعزيز التنمية بالمدى الطويل، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل التعليم، والاستدامة البيئية، والرياضة والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، وتم تصميم هذه البرامج لتمكين الأفراد والشركات وأصحاب الأعمال، وخاصة جيل الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولتزويدهم بالمعرفة والدعم والفرص المناسبة لتحقيق النجاح.
واتسمت برامج ومبادرات stc في عام 2023 بالتنوع، حيث استهدف كل منها احتياجات وقضايا مجتمعية مختارة بعناية وبما يتوافق مع قيم الشركة واستراتيجيتها المؤسسية. وقد انعكست هذه الجهود من خلال برامج مختلفة، تمثلت في 3 حملات أساسية تم إطلاقها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية:
تحت مظلة «وياك»، واحدة من المبادرات الثلاث الرئيسية التي أطلقتها stc لهذا العام، تم التركيز على دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، للاستفادة من الزخم القوي الذي اكتسبته من نجاح حملاتها في السنوات الماضية. أما المبادرة الأساسية الثانية فكانت تحت مظلة «upgrade» التعليمية التي تركز على المساهمة في تمكين الشباب ودعم المبادرات التعليمية المحلية.
المبادرة الأخيرة هي «لأننا نهتم» التي تهدف إلى نشر الوعي حول الصحة والعناية بالبيئة، تم تنظيم العديد من الأنشطة ضمن كل مبادرة بما يتماشى مع نهج stc في إحداث تغييرات إيجابية دائمة وبناء مستقبل أفضل لجيل الشباب في الكويت.
وعكست مبادرة «لأننا نهتم»، الحملة الأساسية الثالثة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لعام 2023 لشركة stc، التزام الشركة العميق بتعزيز الاستدامة الصحية والبيئية داخل المجتمع الكويتي. وتضمنت هذه المبادرة، التي تم إطلاقها قبل عام 2023، حملات مختلفة، صممت كل منها لإحداث تأثير ملموس على رفاهية الأفراد والبيئة.
من خلال التعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الربحية وأفراد المجتمع، تجسد stc قوة الجهد الجماعي في قيادة التغيير الاجتماعي، وقد أدت هذه الشراكات إلى توسيع نطاق وتأثير برنامج المسؤولية المجتمعية بشركة stc وإثراء فهم الشركة ونهجها في مواجهة التحديات المجتمعية.
ويؤكد التآزر بين stc وشركائها على فكرة أن المسؤولية المجتمعية تتجاوز حدود الأفراد أو الشركات حيث إنها رحلة تعاونية توحد قطاعات مختلفة من المجتمع نحو هدف مشترك. ومن خلال هذه التحالفات، تمكنت stc من تعظيم تأثيرها، ووضع البرامج المبتكرة والممارسات المستدامة في طليعة مبادراتها المجتمعية.
وسواء كان ذلك لدعم الشباب الكويتي وتطوير إمكانات وتنمية قدرات قادة المستقبل، أو تشجيع الأفكار الجديدة الابداعية، أو حماية البيئة، أو المشاركة في المبادرات المجتمعية، أظهرت خطوات stc حرصها على تمكين المجتمع.
وانطلاقا من التزامها بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، قامت stc بتنظيم والمشاركة بشكل فاعل في مجموعة من المبادرات المصممة للارتقاء بالمجتمع الكويتي وتمكينه، وتم تنفيذ المبادرات، التي تعكس التزام stc بالمسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع مجموعة من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد stc للبناء على الأساس المتين الذي تم إنشاؤه من خلال برنامجها الشامل والمستدام للمسؤولية المجتمعية على مر السنين. لقد كان العام الماضي بمنزلة شهادة على التزام stc الثابت بإحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، وهو تفان من المتوقع أن يزداد قوة في المستقبل.
وينصب التركيز في 2024 على رعاية وتوسيع العلاقات التي تم تشكيلها، مع التركيز على الجهود التعاونية كمحرك رئيسي للتقدم المجتمعي. ومع تضطلع stc للمستقبل والتوجه الاستراتيجي للاستدامة المؤسسية، ستستمر شراكاتها مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية في معالجة مجموعة واسعة من الاحتياجات والتحديات المجتمعية.
وانطلاقا من شراكتها الإستراتيجية مع قسم الإعلام في جامعة الكويت، قامت stc بتنظيم العديد من الأنشطة والحلقات الحوارية من خلال ديوانية stc في سبيل دعم الشباب وتعزيز مبادرات التعليم في الكويت، حيث ان الشراكة الإستراتيجية مع جامعة الكويت تهدف إلى تزويد الطلاب بمنحنى تعليمي مستدام والدافع التحفيزي الذي سيساعدهم في الوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم.
ومع تنظيم العديد من البرامج والأنشطة الأخرى على مدار العام، أظهرت مبادرة «upgrade» التعليمية تفاني شركة stc في تمكين الشباب ورعاية مجتمع متعلم. ومن خلال دعم النمو التعليمي، تطمح stc إلى المساهمة في لعب دور حيوي في إبراز كويت أكثر مسؤولية واستدامة.
وتعكس هذه الجهود رؤية الشركة الأوسع للمسؤولية المجتمعية، وهي رؤية لا تشمل احتياجات المجتمع المباشرة فحسب، بل تشمل أيضا رفاهية وازدهار الأمة على المدى الطويل.
تمكين الشباب ورواد الأعمال مع «stc وياك»
لعبت مبادرة «وياك» دورا محوريا في إطار المسؤولية المجتمعية في stc من خلال تمكين جيل الشباب في الكويت ومشهد ريادة الأعمال. وقد تم تصميم هذا البرنامج المبتكر خصيصا لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب الكويتي، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ومن خلال توفير الدعم الأساسي، ساعدت «وياك» رواد الأعمال والمبتكرين الشباب على تحويل أفكارهم الابداعية إلى واقع ملموس، وكان تعاون stc مع منصة «دورات» وتطبيق «كوفي» إحدى الخطوات المؤثرة والفعالة في إنجاح مبادرة «وياك».
وأسفرت الشراكة مع منصة «دورات» عن مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية وورش العمل والدورات، والتي تم تصميمها جميعها لتزويد رواد الأعمال الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق تنافسية.
إطلاق مسرعة الأعمال «inspireU» بالكويت
مما زاد من تأثير «وياك» هذا العام، هو إطلاق مسرعة الأعمال «inspireU» في الكويت، الحاضنة ومسرعة ريادة الأعمال والمصممة لدعم الطاقات الشبابية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وتم اختيار 3 شركات ناشئة بناء على معايير الاختيار المحددة مسبقا في إطار البرنامج لتكون ضمن الشركات الـ 20 المشاركة في الدفعة العاشرة لبرنامج inspireU. وسوف يحصل رواد الأعمال على الدعم الكامل من خلال الإرشادات العملية، والتدريبات الموجهة مع تمكين الفائزين من المشاركه أو زيارة المعارض الدولية ونسج علاقات وشبكات اجتماعية مع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر inspireU الدعم المالي لتمكين الشركات الناشئة في تحقيق أفكارها وأحلامها في بيئة عمل تنافسية.
الارتقاء بالتعليم من خلال «stc upgrade»
أظهرت مبادرة «upgrade»، باعتبارها عنصرا رئيسيا في برنامج المسؤولية المجتمعية لعام 2023 لشركة stc، التزام الشركة العميق بدعم المبادرات التعليمية المحلية والتي تهدف الى تنمية وتمكين الشباب. وتم إطلاق العديد من المبادرات على مدار العام تحت مظلة «upgrade» التعليمية، كل منها يخدم فئة مختلفة للغاية.
إحدى المبادرات التي تركز على التعليم كانت رعاية stc لمعرض «وظيفتي» الثاني خلال عام 2023. الذي يعد أكبر معرض وظيفي في الكويت، وقد قدم هذا الحدث فرصة محورية للشباب الكويتي لاستكشاف مجموعة واسعة من المسارات الوظيفية.
وشارك أكثر من 120 جهة خاصة وحكومية تمثل مختلف قطاعات الدولة الحيوية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل وحلقات نقاشية تغطي مختلف الجوانب الوظيفية والإدارية والحياتية التي تهم كل باحث عن عمل أو موظف جديد.
مكانة خاصة للاحتياجات الخاصة
واصلت stc دعمها للتميز الأكاديمي من خلال رعايتنا الرئيسية لحفل التكريم الذي أقيم لخريجي طلبة التربية الخاصة وذلك للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية. وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن المعرفة هي وقود الابتكار والتطوير، والتي تتماشى مع قيمنا الأساسية واستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية تم تكريم 100 طالب وطالبة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وسط فرحة أهاليهم وأصدقائهم ومدرسيهم. والجدير بالذكر ان stc قد تبنت حفل التخرج بالكامل والذي أقيم للمرة الأولى في الكويت السنة الماضية، ضمن مبادرة وزارة التربية لجمع الطلاب والاحتفاء بهم.
«لأننا نهتم»... للصحة والقضايا البيئية الأولوية
من أبرز فعاليات مبادرة «لأننا نهتم» لعام 2023، حملة «بيئتنا حياتنا»، والتي تمثل جهدا تعاونيا مع الشخصية الكويتية المؤثرة يوسف العمران، المعروف أيضا باسم «بوجراح»، وبمشاركة مجموعة كبيرة من المتطوعين. وركزت هذه الحملة على المحافظة على البيئة وسلامتها في شاطئ أبوالحصانية حيث تم تنظيف الخط الساحلي وعمل الصيانة المناسبة لمنطقة الشاطئ بهدف حمايته وتعزيز النظام البيئي وتوفير بيئة آمنة لرواد الشاطئ.
تعزيز الروابط المجتمعية من خلال الشراكات الاستراتيجية
ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع نادي Flare Fitness للسنة الرابعة على التوالي، قامت stc برعاية أحد أضخم المهرجانات الرياضية على مستوى المنطقة وهو مهرجان Flare Festival الثامن. وتأتي رعايتنا لهذه المبادرة والفعالية تماشيا مع القيم الأساسية الكامنة وراء إطار المسؤولية المجتمعية، والذي يركز بشكل خاص على مجال الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب.
وواصلت stc توسيع نطاق تعاونها مع فريق تراحم التطوعي لدعم المجتمع الكويتي من خلال مختلف المبادرات الإنسانية. وتضمنت حملة هذا العام العديد من المبادرات التي ركزت على نشر الفرحة والسعادة في قلوب الكثيرين في المجتمع المحلي والتأكيد على الأثر المهم للعمل التطوعي طوال شهر رمضان المبارك.

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