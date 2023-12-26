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12 4 مليار دولار حجم سوق النفط الصخري العالمي بحلول 2032

12/26/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقع تقرير صادر عن شركة اميكو ريسيرتش، ارتفاع قيمة سوق النفط الصخري العالمي إلى 12.4 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة مع قيمتها الحالية البالغة 3 مليارات دولار في عام 2021، مشيرا إلى أن حجم السوق سيسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17% خلال الفترة بين 2022 و2032.
وعن ماهية النفط الصخري، قال تقرير «اميكو ريسيرتش» إنه عبارة عن صخور رسوبية غنية بالمواد العضوية، المعروفة باسم الكيروجين، والتي يمكن تحويلها إلى هيدروكربونات سائلة من خلال عملية الانحلال الحراري. وعلى عكس احتياطيات النفط التقليدية، فإن النفط الصخري ليس سائلا ويتطلب تسخينه إلى درجة حرارة عالية لتحرير ما يحتويه من النفط، وتوجد رواسب النفط الصخري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والصين وإستونيا وأستراليا.
وتتواجد أكبر رواسب معروفة من النفط الصخري، الذي يعرف أيضا بالصخر الزيتي، في منطقة غرين ريفر الأميركية والتي تغطي أجزاء من ولايات كولورادو، وايومنغ، ويوتا، وينقسم السوق حسب المنتج والتكنولوجيا والعملية والتطبيق والمنطقة. ومن أهم اللاعبين الرئيسيين في هذا المضمار شركات عديدة، منها: «American Shale Oil»، و«Ambre Energy»، و«Baraka Energy & Resources»، و«BP»، و«Chevron Shale Oil Company»، و«جنرال سينفيويلز إنترناشيونال»، و«رويال داتش شل»، وغيرها.
ويشكل الصخر الزيتي، على الرغم من أنه مصدر محتمل للطاقة، تحديات بيئية، ويمكن أن يكون استخراجها ومعالجتها كثيف الاستخدام للطاقة، ما يؤدي إلى نفايات كبيرة وانبعاث غازات دفيئة. ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوجي جعل استخراج النفط الصخري أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، ما جعله مصدرا للطاقة أكثر قابلية للتطبيق.
وشهد سوق النفط الصخري عددا من التطورات في تقنيات الاستخراج والمعالجة. وتركز هذه الابتكارات على الحد من الأثر البيئي وتحسين الكفاءة، كما أن الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة البديلة تدفع البحث والتطوير في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن سوق الصخر الزيتي يتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة: من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بمعدل 1.6% سنويا على مدى السنوات العشرين المقبلة، مستمدا الزخم من النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي في استخراج ومعالجة الصخر الزيتي: التقنيات الجديدة تجعل استخراج ومعالجة الصخر الزيتي أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وإمكانية قيام الدول التي لديها احتياطيات كبيرة بتخفيض اعتمادها على النفط المستورد وتعزيز أمن الطاقة.
وتتركز احتياطيات الصخر الزيتي في عدد قليل من البلدان كالولايات المتحدة والصين وروسيا، وبوسع هذه البلدان أن تستخدم احتياطياتها من الصخر الزيتي لتقليل اعتمادها على النفط المستورد وتعزيز أمن الطاقة لديها.
أما التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الصخر الزيتي، فهي التكاليف المرتفعة، حيث يتطلب استخراج وتصنيع الصخر الزيتي عمالة وطاقة كثيفة، ما قد يجعل من الصعب إنتاج الصخر الزيتي بتكلفة تنافسية.
علاوة على تأثيرات بيئية كبيرة، إذ يمكن أن يكون لتعدين الصخر الزيتي ومعالجته تأثير بيئي كبير، بما في ذلك تدمير المحميات الطبيعية، وتلوث الهواء والماء، وانبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى القيود الفنية والشكوك المتعلقة بكمية النفط القابل للاستخراج، حيث إن كمية النفط القابل للاستخراج من الصخر الزيتي غير مؤكدة، وهناك قيود فنية يمكن أن تجعل من الصعب استخراج النفط من الصخر الزيتي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يستمر سوق الصخر الزيتي في النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تؤدي الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة البديلة وتطوير تقنيات جديدة إلى دفع النمو في السوق.
أميركا في الصدارة بـ 13 مليون برميل يومياً.. والسعودية ثانياً بـ 10.2 ملايين برميل
41.3 مليون برميل متوسط الإنتاج اليومي لأكبر 5 منتجين للنفط بالعالم
تترقب أسواق الطاقة العالمية بدء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها في تطبيق القرارات الطوعية لخفض الإنتاج مطلع العام الجديد، في وقت تتصاعد فيه مخاوف استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، حيث شهد العالم ارتفاعا كبيرا لأسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، وفقدان القارة الأوروبية أحد أهم مزوديها بالغاز الطبيعي والنفط بعد توقف الإمدادات القادمة من موسكو.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي المتوقع لأكبر 5 دول منتجة للنفط نحو 41.29 مليون برميل يوميا، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي لهذه الدول نحو 29.75 مليون برميل يوميا، وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا كأكبر منتج للنفط خلال العام الحالي، بعدما تجاوز متوسط إنتاجها اليومي 13 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي.
وتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن المتوسط اليومي لإنتاج النفط في أميركا سيصل إلى 12.93 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي من النفط في الولايات المتحدة 19.69 مليون برميل هذا العام، لتحتل المرتبة الأولى أيضا كأكثر الدول استهلاكا للنفط.
وفي السعودية بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط حوالي 10.2 ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، لكنها بدأت تنفيذ تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو، ليصل متوسط إنتاجها في النصف الثاني من العام إلى 9 ملايين برميل يوميا.
يذكر أن روسيا أوقفت نشر البيانات التفصيلية حول قطاعها النفطي في أعقاب غزو أوكرانيا، لكن مصادر تتبع ناقلات النفط وغيرها تتيح معلومات أقرب للدقة حول إنتاج موسكو من الذهب الأسود، وتشير التقديرات إلى أن روسيا تنتج نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

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