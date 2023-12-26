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قياديو البترول الوطنية والبترول العالمية تفقدوا مرافق بابكو للتكرير بالبحرين

12/26/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الشركات الوطنية للتكرير وإسالة الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي بزيارة شركة بابكو للتكرير بمملكة البحرين، وقد كان في استقبالهما الرئيس التنفيذي لبابكو للتكرير د.عبدالرحمن جواهري.
واشتمل برنامج الزيارة على القيام بجولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع برنامج تحديث وتطوير مصفاة بابكو (BMP)، ومبنى تحكم وحدات جنوب المصفاة، والذي يضم أنظمة التحكم والمراقبة وإدارة التشغيل لمرافق المشروع الجديدة، والذي يعد الأضخم من نوعه في تاريخ مملكة البحرين وشركة بابكو، ويهدف إلى تطوير وتحديث مصفاة بابكو وزيادة طاقتها التكريرية وكفاءتها في استهلاك الطاقة.
كما تمت خلال الزيارة مناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات واستعراض مجالات التعاون المشترك وسبل الاستفادة من التجارب والخبرات بين الشركات الثلاث، وفي ختام الزيارة أشاد كل من الخطيب والعجمي بالتطور الذي تشهده صناعة الطاقة في مملكة البحرين، منوهين بالاحترافية العالية التي يتميز بها فريق العمل في «بابكو للتكرير».

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