Wednesday, 27 December 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصريف الأسهم القيادية يكبد البورصة 580 مليون دينار خسائر في 3 جلسات

12/26/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تكبدت بورصة الكويت خسائر لافتة على مستوى القيمة السوقية على مدار الجلسات الثلاث الماضية من الأسبوع الجاري، وذلك جراء تصريف عدد من الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة منذ بداية الشهر الجاري.
وبلغت الخسائر السوقية نحو 580 مليون دينار في الجلسات الثلاث جراء التوسع في عمليات بيع هذه النوعية من الأسهم لتحقيق الأرباح السريعة، ووصل إجمالي القيمة بعد جلسة امس إلى 39.79 مليار دينار لتخسر القيمة السوقية استقرارها فوق مستوى 40 مليار دينار.
واستهلت البورصة جلسة افتتاح الأسبوع بخسائر سوقية بلغت 145 مليون دينار، ثم ارتفعت الخسائر في جلسة الاثنين إلى 187 مليون دينار، واستمر منحى خسائر القيمة السوقية في ارتفاع لتصل إلى 247 مليون دينار في جلسة امس الثلاثاء.
في المقابل، تشهد الأسهم المتوسطة والصغيرة إقبالا في الفترة الحالية، وهو ما يظهر من خلال ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم هذه النوعية من الأسهم، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات القليلة المتبقية من العام الحالي عودة الزخم الشرائي خاصة على الأسهم القيادية في إطار بناء المراكز الجديدة بناء على الكثير من المعطيات، أهمها النتائج المالية المحققة في الأشهر الـ 9 الماضية، والتي تجاوز معدل نموها 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى مستوى جلسة أمس، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 20%، إذ بلغت المحصلة 52.4 مليون دينار مقارنة بـ 43.7 مليون دينار أول من امس، وكان لافتا تركز السيولة حول الأسهم القيادية، في مقدمتها سهم الوطني بتداولات قيمتها 11.2 مليون دينار تشكل 21% من الإجمالي، تلاه سهم إيفا بـ 5 ملايين دينار، ثم سهم أرزان بـ 4.7 ملايين دينار، تلاه سهم «بيتك» بـ 4.5 ملايين دينار، ثم سهم الخليج بـ 1.9 مليون دينار. كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 11%، إذ بلغت كميات التداول امس 191 مليون سهم مقابل 172 مليون سهم بجلسة الاثنين، تصدرها «ارزان» بتداول 23.3 مليون سهم، تلاه «ايفا» بتداول 16.3 مليون سهم.
وتباين اداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة امس، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% بخسارة 61.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 7372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بمكاسب 11 نقطة ليصل المؤشر إلى 5532 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بخسارته 41.6 نقطة ليصل إلى 7632 نقطة.
وقاد انخفاض السوق بجلسة امس 6 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.04% جراء تراجع عدد من أسهمه، وانخفضت أسهم 57 شركة مقابل ارتفاع اسهم 49 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.

MENAFN26122023000130011022ID1107659860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث