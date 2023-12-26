Wednesday, 27 December 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


50 مليار دولار استثمارات استقطبتها شركات الذكاء الاصطناعي في 2023

12/26/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الرغم من تباطؤ استثمارات رأس المال الجريء على مستوى العالم، فإن شركات الذكاء الاصطناعي استمرت في استقطاب الاستثمارات وجمعت 50 مليار دولار من رأس المال الاستثماري هذا العام، بنمو عند أكثر من 70% خلال خمس سنوات، فيما جمعت هذه الشركات نحو 45 مليار دولار استثمارات بالعام الماضي.
لكنها مازالت أقل من حجم التمويل القياسي الذي حصل عليه القطاع في 2021 عند 78.5 مليار دولار، حيث يتحول تركيز تمويل الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي من المراحل المبكرة إلى الشركات الأكثر نضجا، ويعكس هذا النشاط الإمكانات التي يحملها الذكاء الاصطناعي ليخدم مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتمويل إلى التصنيع والخدمات اللوجستية.
ويرى الخبراء أنه مع قيام صناديق رأس المال الجريء بضخ المليارات في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، يمكن أن تشهد الصناعة مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.
إذ تضاعفت قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية في ثلاث سنوات لتصل إلى 240 مليار دولار مع ربع مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.
وحققت الشركات المدرجة التي استثمرت في القطاع قفزة كبيرة في أسعار أسهمها فقد قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 40% منذ بداية العام مدعوما بالضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وشركة OpenAI الناشئة.

MENAFN26122023000130011022ID1107659859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث