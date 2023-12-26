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بوبيان يعقد ورشة عمل لموظفي وقياديي البترول

12/26/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم بنك بوبيان ورشة عمل حصرية لموظفي وقياديي مؤسسة البترول الكويتية تحت عنوان «التميز في الخدمة.. أسلوب بوبيان» في إطار تسليط الضوء على تجربة بنك بوبيان لتعزيز التزامه بتقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك تقديره لجهود موظفيه كونهم أصحاب مسيرة البنك الناجحة في خدمة العملاء.
وتم عقد ورشة العمل في مقر مؤسسة البترول الكويتية بحضور كل من مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر والمدير التنفيذي لإدارة جودة الخدمة عبدالله زبيد وعدد من ممثلي بوبيان والمؤسسة. وسلط كل من أكبر وزبيد الضوء على تجربة بنك بوبيان الريادية في مجال التميز في الخدمة والنهج الاستراتيجي حول أساليب تقدير الموظفين وتطوير كفاءاتهم على مختلف المستويات ومشاركتها مع المؤسسة. وتعليقا على ذلك، قال أكبر: يواصل بوبيان استراتيجيته الهادفة لأن يكون جزءا مؤثرا في المجتمع والعمل وفق نهج دعم مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراته وتجاربه المتعلقة بالممارسات الرائدة التي يستفيد منها قادة هذه الشركات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.
وأضاف: نسعى دائما كفريق واحد في بوبيان أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم في رسم مسار ناجح لحياتهم المهنية كونهم الركيزة الأساسية في كل ما حققه بوبيان والاستثمار الأهم لدينا من خلال تسخير جميع الإمكانات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تسهم في تعزيز خبراتهم وتطويرها مع دعمهم بشهادات معتمدة كل في تخصصه لمواصلة رحلة النمو وتطورنا جميعا داخل بوبيان. من جانبه، قال زبيد: عندما تتساوى المؤسسات في تقديمها للخدمات والمنتجات بصورة متشابهة، يصبح التميز في خدمة العملاء هو المؤشر الفاصل، حيث تلعب خدمة العملاء دورا مركزا في زيادة الثقة الإيجابية ومهارة التعامل، بالإضافة إلى رفع درجة الولاء بين العملاء والمؤسسة. وأضاف ان القطاع المصرفي عامة وبوبيان على وجه الخصوص يستند إلى تطبيق مفهوم التميز في خدمة العملاء وفق أعلى معايير الجودة وفهم النتائج والمؤشرات فهما صحيحا، وذلك للوصول إلى تصور واضح لتوقعات عملائنا واحتياجاتهم ليتيح ذلك لنا أولا وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء بمستوى مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها.
كما تطرق زبيد إلى مختلف الأساليب التي تضمن سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل وخارج بيئة العمل، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي لتتماشى مع مساعي بنك بوبيان المستمرة لتنفيذ مبادرات متنوعة تفيد مختلف شرائح المجتمع الكويتي ضمن مبادرات البنك التي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا يربط بين خدمة العملاء ورضا الموظفين، بحيث ان خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى وهو ما يتطلب دائما رفع معدلات رضا الموظفين وكسب ثقتهم لمواصلة ولائهم للمؤسسة وكذلك العملاء.

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