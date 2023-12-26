فتاة عربية تقتل خطيبها حرقاً في سيارته بطريقة شيطانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
في جريمة مروعة قامت فتاة من مدينة الديوانية بقتل خطيبها حرقاً
في سيارته بعد أن أوهمته بمنحه هدية بعد إغلاق عينيه.
وروى الشاب الذي رقد في المستشفى أياما عدة، تفاصيل الحادثة قبل وفاته، أن خطيبته أخبرته أنها تريد الخروج لتناول الطعام، مشترطة أن يأتي بسيارته وهو بمفرده، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأوضح
إنه خلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، لتطلب منه ربط عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث.
بعد ذلك، قامت بسكب البنزين عليه داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه ليلفظ أنفاسه محترقاً.
ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدر أي بيان أمني في الواقعة.
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