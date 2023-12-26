فتاة عربية تقتل خطيبها حرقاً في سيارته بطريقة شيطانية

في جريمة مروعة قامت فتاة من مدينة الديوانية بقتل خطيبها حرقاً

في سيارته بعد أن أوهمته بمنحه هدية بعد إغلاق عينيه.

وروى الشاب الذي رقد في المستشفى أياما عدة، تفاصيل الحادثة قبل وفاته، أن خطيبته أخبرته أنها تريد الخروج لتناول الطعام، مشترطة أن يأتي بسيارته وهو بمفرده، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأوضح

إنه خلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، لتطلب منه ربط عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث.

بعد ذلك، قامت بسكب البنزين عليه داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه ليلفظ أنفاسه محترقاً.

ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدر أي بيان أمني في الواقعة.