الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود باشتباكات في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي،

مقتل 5 آخرين من جنوده خلال الاشتباكات في قطاع غزة،

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي -منذ بدء الهجمات البرية على غزة

إلى 167.

وكان الجيش الإسرائيلي

أعلن في وقت سابق أمس مقتل ثلاثة عسكريين

في القتال بغزة.

وقُتل أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف إسرائيل

عملياتها على رغم التحذيرات الدولية من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ومنها من الأمم المتحدة التي أعلنت الثلاثاء تعيين منسّقة للشؤون الإنسانية في القطاع.

وبينما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أن الحرب ستستمر "عدة أشهر أخرى"، لا يزال شبح توسع نطاق النزاع يلوح في الأفق، خصوصا عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل حيث أصيب تسعة جنود إسرائيليين بنيران صواريخ أطلقها حزب الله.





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