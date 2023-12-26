الأمطار تقتل 22 شخصاً أغلبهم أطفال بالكونغو الديموقراطية

الأمطار تقتل 22 شخصاً أغلبهم أطفال بالكونغو الديموقراطية
التاريخ
12/26/2023 8:00:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 22 شخصا حتفهم الثلاثاء، أغلبهم من الأطفال في الكونغو الديمقراطية، إثر أمطار غزيرة تسببت في تدمير البنية التحتية وتسببت في وقوع فيضانات.
ودمّرت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول طوال الليل وحتى الثلاثاء، أكثر من 15 منزلاً في كانانغا، عاصمة منطقة كاساي الوسطى، وفقاً للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة.
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