الأمطار تقتل 22 شخصاً أغلبهم أطفال بالكونغو الديموقراطية

لقي 22 شخصا حتفهم الثلاثاء، أغلبهم من الأطفال في الكونغو الديمقراطية، إثر أمطار غزيرة تسببت في تدمير البنية التحتية وتسببت في وقوع فيضانات.

ودمّرت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول طوال الليل وحتى الثلاثاء، أكثر من 15 منزلاً في كانانغا، عاصمة منطقة كاساي الوسطى، وفقاً للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة.