فرنسا تعرب عن قلق عميق من تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة

فرنسا تعرب عن قلق عميق من تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة
التاريخ
12/26/2023 8:00:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس "الى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار"، مستنكرا "القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".
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