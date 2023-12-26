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فرنسا تعرب عن قلق عميق من تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة

12/26/2023 8:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس "الى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار"، مستنكرا "القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".

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