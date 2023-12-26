ارتفاع معظم المؤشرات الخليجية بدعم التوقعات الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقاً لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

وصعد المؤشر السعودي 0.5% بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 % . وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلاً المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي. كما ارتفع مؤشر البحرين 0.15%. وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.83% ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.41%. من ناحية اخى، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 %.