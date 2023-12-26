مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يستكشف المستقبل

تحت شعار ((معاً، نرسم المستقبل)) يستعد ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته السابعة 2024))، لأكبر احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات، تجمع أكثر من 150 متحدثاً من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الرؤى المبتكرة، ضمن 9 مساحات تُشكّل منظومات مصغّرة، تتخصص كلٌّ منها في قطاعات رئيسة في عالم ريادة الأعمال، تشمل التكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، وغيرها.

وتقام الدورة السابعة من ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال))، التي ينظمها ((مركز الشارقة لريادة الأعمال)) (شراع) يومي 3 و4 فبراير 2024 في ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار)) بالشارقة، وتتيح للراغبين في الحضور الانضمام، من خلال شراء التذاكر من الموقع الرسمي للمهرجان على الرابط التالي:

ويضم المهرجان خمس مناطق وأربع منصات، تم تصميمها بشكل استراتيجي حول أربعة مسارات تشمل التأثير والمؤسسين والمجتمع والإبداع، تقدم أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات عرض الأعمال، وعروضاً أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة، وجلسات تواصل بين المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وغيرها.

تجربة تفاعلية

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): ((حرصنا هذه السنة على توجيه أفكارنا وجهودنا نحو تقديم تجربة تفاعلية وتمكينية لجميع الحضور في المهرجان ونحن فخورون بدور المهرجان ومكانته كأبرز احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة)).

وأضافت: ((يُشكل شعار (معاً، نرسم المستقبل)، جوهر التعاون والابتكار والتأثير الجماعي، حيث يرمز الشعار إلى أهمية الجهود الفردية والجماعية في ترك بصمة إيجابية وبناء مستقبل واعد، ويؤكد الشعار أن الرحلة الريادية ليست فردية وإنما جماعية، ويعكس روح التعاون وأهميته في بناء مستقبل مستدام للجميع)).

مناطق ومنصات

وتشكّل المناطق الخمس والمنصات الأربع المتخصصة ضمن المهرجان منظومات مصغرة متخصصة في قطاعات اقتصادية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والاستدامة وغيرها من القطاعات، حيث تستضيف أكثر من 150 متحدثاً و30 ورشة عمل، مع عرض أعمال أكثر من 100 شركة ناشئة تشمل مؤسسي الشركات الذين يركزون على الاستدامة المستندة إلى التكنولوجيا.