ملتقى التحكيم العمراني ينطلق في الشارقة 17 يناير المقبل

ينظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي التجاري ((تحكيم))، ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى تزامناً مع معرض الاستثمار العقاري ((ايكرس)) في دورته التاسعة، وذلك في 17 يناير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بأنواعها المختلفة، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره في خدمة القطاعات الاقتصادية، وتبني أرقى المعايير العالمية لتطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي في إمارة الشارقة، وتعريف المشاركين بقانون البناء والتحكيم كطريقة أساسية لحل نزاعات البناء، وعلى الطبيعة القانونية لعقود البناء والعوامل التي تسبب النزاعات وكيفية حلها بطريقة ودية، إضافة إلى إبراز دور المركز كداعم حقيقي لقطاعات الأعمال، وبحث سبل التعاون المشترك بين المركز والجهات المشاركة.

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لـ((تحكيم))، إن تنظيم ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى يأتي في إطار حرص المركز على تقديمه منصة تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في القطاع.